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Общество2 декабря 2021 9:35

«Опомнившись, побежала за троллейбусом»: жительница Казани забыла ребенка в транспорте, засмотревшись в телефон

В соцсетях женщина заявила, что водитель не дождался, пока все пассажиры покинут салон на остановке
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Проведенная на предприятии проверка не выявила нарушений со стороны водителя.

Проведенная на предприятии проверка не выявила нарушений со стороны водителя.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Казани пожаловалась на то, что 1 декабря водитель троллейбуса не дождался, пока все пассажиры выйдут на остановке, и провез ее пятилетнего сына одного лишние полтора километра. Однако, по словам экипажа транспорта, женщина выходила из салона, смотря в мобильный телефон, и не держала ребенка за руку. Мальчик же не собирался выходить и водитель решил, что он едет до следующей остановки.

- При этом ребенок не плакал, пассажиры заметили мать, которая, опомнившись, побежала за троллейбусом, и попросили остановить транспорт. После чего водитель остановился (через 600 метров), ребенка передали маме, - заявляют в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Проведенная на предприятии проверка не выявила нарушений со стороны водителя. Пассажиров просят следить за своими детьми и не создавать общественный резонанс без повода, потому что водителям и кондукторам сейчас и без этого непросто – на них наложены дополнительные обязанности из-за новых антиковидных ограничений.

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