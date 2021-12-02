Корреспондент «Комсомольской правды» из Казани выиграла миллион рублей в Сочи: как ей это удалось и куда потратит деньги

200 победителей конкурса получили премии в размере 1 миллион рублей. Фото: Личный архив

27 ноября в Сочи завершился финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход», в котором я, Инзиля Шакирова, приняла участие и приехала домой с победой. Я работаю корреспондентом «Комсомольской правды» в Казани и получаю два высших образования в КФУ. На конкурсе я стала обладателем главного приза – один миллион рублей. Расскажу, как мне это удалось, но обо всем по порядку.

ЭТАП ЗА ЭТАПОМ

Конкурс «Твой ход» стартовал в апреле 2021 года и проводился впервые. Сначала мы решали тесты, определяли свои сильные и слабые стороны характера, выстраивали траекторию развития и ставили цели на ближайшие месяцы.

После этого этапа нужно было подготовить кейсы, то есть проекты в рамках какого-то направления. Я выбрала трек «Говорю о главном» и разработала свой медиа-стартап: создала сайт, подготовила презентацию и выступление, которое записала на видео и отправила жюри. Мою работу на этом этапе оценили почти на максимальное количество баллов, что придало мне уверенности в том, что я делаю все правильно и ставлю перед собой верные цели.

После этого этапа лучших участников пригласили на полуфиналы, которые прошли в различных городах России – от Калининграда до Дальнего Востока. В Казани они длились почти целую неделю. В столице Татарстана тогда собрались ребята со всего Приволжского округа.

Полуфиналы конкурса прошли в различных городах России, в том числе и в Казани. Фото: Личный архив

Мы работали в маленьких командах, разрабатывали проекты, выполняли задания на лидерские качества, находили выходы из сложных ситуаций, говорили на английском языке и развивали свои лучшие черты характера. Нашу работу оценивали фасилитаторы – люди, которые пристально следили за каждым участником и ставили ему отдельные баллы. Никто из студентов не знал критериев оценки, а потому мы старались просто быть собой.

По сумме набранных очков каждый получил свою роль в команде. Так, я стала «Мыслителем будущего» – человеком, который работает наперед и рассчитывает возможные риски при подготовке проекта.

Церемония награждения прошла вечером 29 ноября. Фото: Личный архив

По завершении полуфинала все, затаив дыхание, ждали, когда наконец огласят список из тысячи человек, которые отправятся в Сочи на финал. Мне удалось заработать 500 баллов. Узнав об этом, я радостно начала собирать чемоданы – на кону был приз в один миллион рублей.

В рамках конкурса участники финала работали в командах по 7-9 человек и разрабатывали проекты. Фото: Личный архив

В СОЧИ

Я приехала в образовательный центр «Сириус» с четкой уверенностью в том, что, даже если не выиграю, то точно получу необычный опыт, познакомлюсь с интересными людьми, обрету полезные контакты и пообщаюсь со специалистами различных сфер. Так и случилось, потому что кроме доступной всем программы на день, я сама создавала себе возможности: брала интервью, снимала контент и работала с блогерами, говорила с профессионалами, знакомилась с другими участниками. В общем журналист во мне никогда не отдыхал.

В рамках конкурсного трека нас разделили на факультеты. Участники работали в направлениях «Образование будущего», «Отношения и психологическое здоровье», «Особые возможности», «Карьера», «Безопасность», «Устойчивое развитие», «Путешествия» и «Наука».

Инзиля разработала проект в рамках факультета карьеры. Фото: из личного архива

Я выбрала факультет «Карьера» и работала над проблемой трудоустройства студентов после окончания вуза. Мы с командой разработали проект, в рамках которого хотим работать со студентами 1-2 курсов и развивать их self-skills (личные качества – англ.), чтобы к 3-4 курсу они были уверенными в себе конкурентоспособными специалистами. Также мы хотим проводить образовательные лектории и мастер-классы для молодежи по всей России по освещению состояния современного рынка труда и того, какие возможности открываются перед ними.

Для участников также была организована внеучебная деятельность. Фото: Личный архив

ЗА ЧТО ПРИЗ

На конкурсе оценивалась вся деятельность участников. Фасилитаторы и жюри обращали внимание не только на то, как ты работаешь в команде, но и как проявляешь себя вне ее.

Стоит отметить, что именно я была спикером от нашей команды и презентовала разработанный проект директорам ведущих компаний и специалистам своего дела. Считаю, что смогла их убедить в том, что наш стартап можно успешно реализовать в университетах России.

Кроме миллиона, победители конкурса смогут отправиться в путешествия по России. Фото: Министерство по делам молодежи Татарстана

И вот, 29 ноября в 20:30 началась долгожданная церемония награждения, где и были названы 200 счастливчиков, теперь миллионеров. Мои эмоции на момент оглашения результатов просто не описать словами - сердце билось 120 ударов в минуту; внутри были одновременно надежда, уверенность и сомнение.

Когда произнесли мое имя, то я сначала не поверила, а потом с громкими криками побежала на сцену. Если честно, то все три дня, пока шел финал, я думала, что обязательно расплачусь, когда выиграю, но этого не произошло. Я стояла на сцене и держала большой сертификат с цифрой: «1 000 000» с чувством удовлетворения. Эта победа – результат того, чем я сейчас занимаюсь.

4 студента из Татарстана стали победителями конкурса. Фото: Министерство по делам молодежи Татарстана

НА ЧТО ПОТРАЧУ

Пока не могу сказать наверняка на что потрачу деньги, потому что еще свыкаюсь с тем, что я заработала свой первый миллион в 19 лет. Возможно, направлю средства на третье высшее образование или магистратуру в топовом вузе, а может реализую свой медиа-проект.

Всего для участия в конкурсе на платформе зарегистрировались 560 тысяч студентов со всей страны. Фото: Личный архив

Кстати, кроме миллиона, я также получила в подарок два путешествия по России в любой регион. Теперь я мечтаю съездить на Байкал, чтобы увидеть его красоту своими глазами.

СПРАВКА

В финале конкурса «Твой ход», который проходил с 27 по 29 ноября, приняли участие 38 ребят из Татарстана. Но только четверо из них смогли получить главный приз - один миллион рублей. Стартовал же конкурс 8 апреля 2021 года и проводился впервые. Организаторами выступили АНО «Россия – страна возможностей» и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобразования России, Федерального агентства по делам молодежи и Федерального агентства по туризму. Конкурс является крупнейшей площадкой для реализации потенциала студенческой молодежи.