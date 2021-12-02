Стас Ярушин: «Одна из составляющих популярности «Универа» – это взаимоотношения актёров между собой и дружеская атмосфера на площадке!»

Фото: ТНТ

6 декабря в 20:00 на телеканале ТНТ выходит продолжение легендарного сериала – «Универ. 10 лет спустя». Новый проект расскажет о жизни любимых героев после долгожданного выселения из общаги и столкновения с суровой реальностью. Исполнитель одной из главных ролей Стас Ярушин рассказал о том, что ждет в новом сериале его героя Антона.

- Когда вы узнали о том, что у сериала будет такой масштабный камбэк? Какая у вас была первая мысль после того, как вы узнали о продолжении? Удивились?

- Я не удивился, потому что должно было быть логическое продолжение, ведь сериал очень популярный. Я считаю, что «Универ», «Интерны», «Реальные пацаны» – это уже классика, проекты, которые очень зашли в свои годы и не отпускают людей до сих пор. Это то, с чего всё началось. Все эти тяжеловесы должны продолжать существовать

- Если говорить о музыкальной части вашей карьеры, то вы сейчас и песни выпускает, и тематическое шоу на YouTube. Что вас сейчас больше увлекает: музыка или кино?

- Всё на свете, но больше музыкальная часть. Потому что то, что сегодня у меня есть, в том числе сериал «Универ», это всё благодаря музыке. Я с детства занимался музыкой, у нас очень музыкальная семья. У меня была даже своя группа в Челябинске, которой я предлагал ехать в Москву и зарабатывать деньги, но они отказались. Затем в «Универе» продюсеры меня попросили спеть одну мою старую песню героине Настасьи Самбурской. Мы записали её в студии с экс-солистом группы «Динамит» Ильей Зудиным, и он мне говорит: «А чего ты не поёшь?» Я ему рассказал длинную историю про группу, музыкальное образование, вокальные конкурсы. Он меня уговаривал петь, а я отказывался. Потом подумал несколько дней, и понеслось...

Я создал группу, которой уже четыре года. Да, не всё пока получается, но мы играем в долгую, какие-то песни хорошие, какие-то вначале были просто ужас, сейчас уже круто. Мне нравится, что мы делаем, это музыка для взрослой аудитории с пониманием, что и как происходит. Мне приятно, что на концерты стало больше людей ходить. Основной костяк у нас 25-45 лет, но молодые ребята тоже подтягиваются.

Фото: ТНТ

- Истории про воссоединение всегда приводят в восторг фанатов, вспомнить хотя бы недавний реюнион «Друзей». А как вы считаете, придёт ли на новый «Универ» новая аудитория? И какая она будет?

- А она уже есть! Благодаря тому, что на ТНТ показывают старые серии. Я встречаю на улице людей, которые говорят: «Ой, а мы только на “Универ” подсели, а вы там такой толстый, вы так сильно похудели». Так это снималось-то почти 10 лет назад, конечно. Я думаю, что люди подсядут и на продолжение. Очень сильно. Там все на своих местах, всё клёво. Меня в новом проекте вообще ничего не смущает.

- А как вы отнеслись к своеобразному обнулению линии Антона? Ведь сначала нам показывают его новую жизнь, а потом он снова возвращается к страданиям по Кристине.

- Антон будет дальше биться за неё, и зрителей ждёт неожиданный поворот. Ведь на этом вся эта история и строится! Ну не может Антон в сериале быть без Кристины! Любовный треугольник, который закрутится между ними и персонажем Толи Белого, будет очень интересным.

- «Антон не может быть без Кристины» – это, наверное, самый частый комментарий, который вам пишут под видео с Анной Хилькевич. Расскажите, как появилась эта коллаборация?

- Когда заканчивался сериал «Универ. Новая общага», мы встретились с Хилькевич, и решили сделать что-нибудь совместное. Я думал о скетч-шоу, но эту идею мы на какое-то время отложили. А сейчас снова стали популярные такие вайны, которые ещё в моём детстве в передаче «Городок» показывали. И тут Хиля говорит: «Сейчас вот это популярно, у меня есть одна идея, давай сделаем». Я говорю: «Давай попробуем». Сейчас думаем, как дальше развивать эту историю. Да, кто-то до сих пор пишет, что это Маша и Антон, что мы там вообще мутим, хотя у нас семьи. А это совершенно другие персонажи, а с Аней Хилькевич мы отличные друзья, мы как брат с сестрой, у нас прямо химия сложилась.

Фото: ТНТ

- После завершения «Новой общаги» вы снимали специальное видео «Жизнь после Универа», где вы обсуждали завершение сериала. Сейчас, когда на съёмках «10 лет спустя» случилось полноценное воссоединение всех актёров, как это происходило? Так же мило и приятно?

- Одна из составляющих популярности «Универа» – это взаимоотношения актёров между собой и дружеская атмосфера на площадке. Когда мы были помоложе, мы даже вместе ходили в ночные клубы после съемок. Заходим вот так в клуб, народ просто в шоке, когда видит, что тут я, Хилькевич, Кузина, Самбурская, Кещян, Стекольников. И нас спрашивают: «А вы на съёмках друг другу не надоели?» Нет, мы ещё и вот так кайфуем в жизни.

Я, наверное, Настасью долго не видел, с Араратом где-то полгода не виделся, а вот с Аней часто встречаемся, Саньку Стекольникова периодически вижу. Поэтому, когда мы встретились на площадке сериала «Универ. 10 лет спустя», всё очень по-доброму получилось, по-домашнему.