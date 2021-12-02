Фестиваль молодой режиссуры стартовал в Казани со спектакля о принятии себя и умении использовать силу во благо

Мероприятие будет проходить в столице Татарстана до 5 декабря. Фото: Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева

В первый день зимы в Казани стартовал традиционный Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». Праздник для настоящих театралов и тех, кто только вступает в их ряды начался с показа нового спектакля Татарского государственного театра юного зрителя имени Кариева «Камыр Батыр».

Премьера постановки, основанной на истории, придуманной татарским народом многие годы назад, запланирована только на 21 декабря, но участники фестиваля смогли увидеть ее первыми. С первого взгляда «Камыр Батыр» - спектакль о приключениях героев с суперспособностями, но со второго - спектакль о дружбе, доброте, важности дома, умении использовать свою силу во благо и принятии себя. И вот уже детский спектакль обретает идеи, которые неплохо было бы напомнить и взрослым людям. Таких, к слову, среди зрителей накануне было немало.

Молодой режиссер Марфа Горвиц взяла на себя смелость и заставила героев татарской народной сказки читать рэп, открыть свой бизнес и пользоваться соцсетями. Это кажется особенно важным для того, чтобы дети смогли ассоциировать вымышленный мир с настоящим, перенять опыт героев и усвоить преподнесенные ими уроки.

«Камыр Батыр» - сказочная и правильная история для просмотра в канун Новым годом.

Иллюстрация к сказке «Камыр Батыр» Аделя Бурганова.

Иллюстрация к сказке «Камыр Батыр» Ксении Барышевой.

Иллюстрация к сказке «Камыр Батыр» Ульяны Павловой.

Иллюстрация к сказке «Камыр Батыр» Владислава Пухова

Напомним, в последующие дни декабря казанцев ждут такие спектакли фестиваля, как «Иваново детство» Казанского государственного ТЮЗа, «Кроткая» Набережночелнинского Государственного театра кукол, «На заре» Нижнекамского татарского государственного драмтеатра имени Миннулина, «Сиротливый запад» Акмолинского областного русского драмтеатра, «Алмачуар» Атнинского татарского государственного драмтеатра имени Тукая, «Цацики идет в школу» Санкт-Петербургского государственного театра «Суббота» и «Жребий» Буинского государственного драмтеатра.

Помимо театральных постановок в рамках «Ремесла» будет проходить цикл встреч-лекций с известными деятелями театрального искусства, среди которых будут режиссеры Ильсур Казакбаев и Ильгиз Зайниев, критик Юлия Клейман и Владислав Куприн и театральный обозреватель Айрат Бик-Булатов.