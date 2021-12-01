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Происшествия1 декабря 2021 8:20

Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП под Елабугой, мог не справиться с управлением

В тяжелом состоянии находится один человек, состояние еще трех пострадавших оценивается как среднее
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Обстоятельства произошедшего выясняются. Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Стала известна предварительная причина столкновения вахтового автобуса и грузовика на девятом километре автодороги «Елабуга-Гари-Абалач». Так, водитель первой машины мог не справиться с управлением.

Напомним, в результате ДТП травмы получил 21 человек, скончался один – 68-летний пассажир автобуса. Сейчас в БСМП Набережных Челнов находятся 20 пострадавших.

- Первый пациент к нам поступил в 7:45. Пациент находится в тяжелом состоянии. У него был диагностирован разрыв селезенки. В данный момент мужчина в операционной, им занимаются хирурги, - говорят в медучреждении. – Еще 16 человек находятся в состоянии легкой степени тяжести, три – в состоянии средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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