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Происшествия1 декабря 2021 5:21

На трассе в Татарстане столкнулись автобус и фура: пострадал 21 человек, один - скончался

ДТП произошло у ОЭЗ «Алабуга» около 6:30
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В МВД республики говорят, что было госпитализировано 15 человек. Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

В МВД республики говорят, что было госпитализировано 15 человек. Фото: пресс-служба прокуратуры Татарстана

Около 6:30 в среду, 1 декабря, на 9 километре автодороги «Елабуга-Гари-Абалач» столкнулись вахтовый автобус и фура, которая доставила товар в ОЭЗ «Алабуга». По предварительным данным, последняя стояла на обочине, когда в нее сзади въехал автобус.

В МВД Татарстана сообщают, что с места происшествия были госпитализированы 15 человек. Еще один - скончался. Вместе с тем, в региональном Минздраве говорят о 21 пострадавшем.

- На место происшествия выехал городской прокурор Рустем Шарафутдинов <...> Организована проверка исполнения законодательства при осуществлении пассажирских перевозок, - отмечают в прокуратуре республики.

Подробности аварии устанавливаются.

По предварительным данным, фура стояла на обочине, когда в нее въехал автобус.

По предварительным данным, фура стояла на обочине, когда в нее въехал автобус.

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