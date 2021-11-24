В Национальной библиотеке Татарстана презентуют книгу «Искусство во дворах. Прогулки по Альметьевску»

Три года работы, творения международной команды художников, сотни туристов и восхищенные отзывы. Всё это о красочных муралах, что украшают здания Альметьевска. Стрит-арт сделал серые многоэтажки ярким местом притяжения. С арт-объектами Альметьевска теперь можно познакомиться и на страницах книги. «Искусство во дворах. Прогулки по Альметьевску», «Урамнарга чыккан сәнгать» - так называется новая книга. Она для детей и взрослых, издана на двух языках – русском и татарском.

Книга рассказывает о том, что такое паблик-арт, какие стили, жанры и направления существуют в искусстве, через истории, которые скрываются за арт-объектами «Сказок о золотых яблоках» в Альметьевске. Всего за несколько лет уличные художники из России, Италии, Уругвая, Ирана, Испании и Валенсии совместно с его жителями превратили город на юго-востоке Татарстана в столицу паблик-арта. Это стало возможным благодаря проекту «Сказки о золотых яблоках». Его реализуют с 2019 года по инициативе нефтяников совместно с Институтом исследования стрит-арта (Санкт-Петербург). Все истории, которые иллюстрируют художники, были собраны в Альметьевском районе или представляют собой фрагменты общего культурно-исторического наследия Татарстана.

Презентация книги пройдет в рамках фестиваля «Текст» в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Участники презентации: иллюстратор Гузель Гарипова, сценарист Ярослав Косинов, поэтесса-переводчик Йолдыз Минуллина, выпускающий редактор книги Гузель Хасанова, руководитель пресс-службы ПАО «Татнефть» Айгуль Алпарова и куратор паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» Екатерина Удалова ответят на вопросы, познакомят с паблик-артом в Альметьевске, расскажут о чём, для кого и как создавалась книга.

На презентацию издания «Искусство во дворах. Прогулки по Альметьевску» приглашают жителей и гостей Татарстана. Есть возможность познакомиться с художниками и принять участие в автограф-сессии, где можно подписать книгу у авторов для личной библиотеки на память.

Презентация состоится 27 ноября в 12.00 в Национальной библиотеке Республики Татарстан по адресу: г. Казань, ул. Пушкина, 86.

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СПРАВКА

«Сказки о золотых яблоках» — долгосрочная программа развития общественных пространств и локальных сообществ города Альметьевска (Республика Татарстан). В результате совместной работы истории, которые были собраны в Альметьевском районе - сюжеты и изображения из старинных сказок, букварей, послания с монет - преобразились и перекочевали из музейных экспозиций и редких книг на стены домов и в общественные пространства. Кроме того, более 20 расписанных стен и другие объекты в городском пространстве были соединены общим велосипедным маршрутом.