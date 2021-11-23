Музыкант и блогер-миллионник Раиль Арсланов: «На улицах Казани все чаще запрещают выступать. Это неправильно»

Сейчас у него больше миллиона подписчиков на YouTube-канале «Хижина музыканта», 165 тысяч фолловеров в Instagram и миллион подписчиков в TikTok. Фото: Предоставлено героем публикации

26-летний Раиль Арсланов, также известный как ARSLAN, родился в маленьком поселке Джалиль. Молодой человек с детства занимался музыкой – играл на гитаре, баяне, губной гармошке, постепенно начал петь, а потом выкладывать видео в интернет. Сейчас у него больше миллиона подписчиков на YouTube-канале «Хижина музыканта», 165 тысяч подписчиков в Instagram и миллион – в TikTok.

Раиль рассказал «КП-Казань» как начал заниматься музыкой, о чем мечтает и какие советы может дать начинающим музыкантам.

«ЗНАЛ НЕСКОЛЬКО АККОРДОВ И ВЫСТУПАЛ В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ»

«Музыкой я начал заниматься в раннем детстве, и это было неосознанно, - вспоминает Раиль. - Мой дедушка Рафаил играл на баяне, а я за ним невольно повторял, нажимал клавиши и, таким образом, играл свои первые мелодии. Потом меня отдали в музыкальную школу: я учился по классу "Баян" 5 лет, но в течение всего этого времени хотел бросить музыку. Помню, как однажды я даже сжег свой музыкальный дневник, в котором было много двоек, троек и выкинул его прямо с балкона. К счастью, родители вроде бы не узнали об этом.

Я никак не ожидал, что свяжу свою жизнь с музыкой. Но все поменялось, когда я увидел в интернете творчество Боба Дилана, который одновременно играл на гитаре и губной гармошке. Это меня очень вдохновило: я купил себе губную гармошку, мне подарили гитару, которую я выпросил у родственников, тогда же я начал писать свои первые песни. Это было около десяти лет назад – в 2009 году.

Гитара меня так увлекла, что я начал сочинять свою музыку и выступать. На тот момент я умел играть всего несколько аккордов и знал наизусть одну песню – "Оранжевое настроение" группы "Чайф", в которой как раз можно было совмещать игру на губной гармошке и гитаре. И умея играть всего одну песню, я выступал уже без волнения и страха, ибо не боялся облажаться, ведь все шло от сердца.

Основной канал трансляции творчества Раиля Арсланова – платформа YouTube. Фото: Предоставлено героем публикации

Тогда я просился выступить везде: в санаториях, в музыкальных школах, в домах культуры, везде предлагал свою кандидатуру, чтобы просто подарить людям хорошее настроение. И тогда я вообще не волновался о том, что я новичок и почти не умею играть на гитаре, мне было не до этого – я наслаждался тем, что делаю.

Кстати, я еще всегда носил с собой камеру и просил людей снимать меня со стороны, чтобы потом анализировать и работать над собой. Со временем начал выкладывать эти ролики в интернет: сначала на Mail.ru, потом на YouTube. Конечно, тогда не было много просмотров и подписчиков, но я просто делал то, что нравится, учился и искал себя.

Очень благодарен своим родителям, которые на тот момент поддержали меня и верили в то, что я точно добьюсь успеха в этом деле. Я был целеустремленным, думаю, что они видели эту искру и надеялись на то, что у меня все получился. Тогда же я, кстати, устраивал домашние концерты: выступал перед своими бабушками и дедушками, которые также меня сильно поддерживали».

YOUTUBE – КАК ТЕЛЕВИЗОР, ТОЛЬКО КРУЧЕ

«Как только появился интернет, я смотрел много музыкальных видео и видел кучу людей из разных стран, - продолжает Раиль. - Тогда я был вдохновлен идеей того, что люди со всего мира могут посмотреть мои выступления, если я просто выложу их в сеть.

Я начал делиться своим творчеством и стал первым блогером не только в Джалиле, но и в Татарстане. Тогда даже слова «блогер» не было, все было в новинку. Наверное, поэтому я думал, что свяжу свою жизнь с чем-то более "реальным" – хотел работать в кинематографе или стать артистом.

Основной канал трансляции моего творчества сейчас – это YouTube, как это было и раньше, 11 лет назад. YouTube для меня – это базис, где я начал свое творчество, развивался там и никогда не прекращал выкладывать туда видео. Даже в армии я не перестал петь и выкладывать видео в интернет.

Раиль рассказывает, что через свое творчество он хочет показать то, каким видит этот мир. Фото: Предоставлено героем публикации

YouTube – это основа основ, место, где родился блогинг. Все крупные блогеры «вышли» именно оттуда, потому что это площадка, на которой каждый может найти своего зрителя. Если ты стараешься, снимаешь видео, следишь за трендами и учишься продвигать свои ролики, то сама платформа тебе помогает. Система рекомендаций YouTube выстроена так, что сама делает тебя популярным, предлагая людям, заинтересованным в твоем творчестве, посмотреть твои ролики.

Но в то же время YouTube – это непростая штука, если сравнивать его с Instagram или TikTok. Для него нужно уметь говорить на камеру, общаться с людьми, придумывать разные рубрики и форматы, чувствовать рынок, уметь выставлять свет, монтировать ролики и фотошопить. Это целый проект, где тебе необходимо уметь делать все.

В 2020 году Раиль создал свою рубрику «Гитарист поет песни по заказу прохожих». Он ходил по улице Баумана в Казани, подходил к людям, просил их назвать любую песню и должен был ее исполнить. Фото: Предоставлено героем публикации

Для меня YouTube – это как телевидение: ты можешь собрать команду и начать делать что-то безумно классное. Тебя может смотреть весь мир, меня это вдохновляет. Именно через YouTube я мотивирую людей к изменениям в жизни, чтобы они делали что-то классное, достигали своих целей и были добрыми.

Именно интернет подарил нам всем равные возможности, невиданные до этого, чтобы благодаря таланту подняться по социальной лестнице и стать медийной личностью, артистом, звездой».

«ПОДАРИТЬ МИРУ ПЕСНИ, КОТОРЫЕ ЗАПОМНЯТСЯ НАВСЕГДА»

«Сначала я воспринимал все, что делаю, как эксперимент. Но прошло уже 11 лет, а эксперимент все еще продолжается, - признается Раиль. - Я горжусь тем, что всего добился сам без "мохнатой руки", без денег и помощи сторонних людей, только своим талантом. А мой эксперимент заключался в том, что я каждую неделю практически в режиме онлайн в течение 11 лет выкладывал на канале ролики о том, как идет прогресс в пении и игре на музыкальных инструментах.

У меня есть большая мечта – стать известным артистом и подарить миру песни, которые будут вдохновлять людей на новые свершения, будут вызывать настоящие эмоции и останутся в сердцах людей на много-много лет. Хочу, чтобы тысячи людей собирались на моих концертах, подпевали мне, слушали мои песни, а сами треки были в топах музыкальных чартов. Еще очень хочу стать первым человеком в Татарстане, кто получит бриллиантовую кнопку YouTube, и чтобы все в мире узнали про нашу республику и культуру.

Раиль отмечает, что сейчас современные технологии позволяют, не выходя из дома сочинять и записывать музыку, издавать и продвигать свои труды. Фото: Предоставлено героем публикации

Кстати, в начале пути идеи ты черпаешь откуда угодно: и из своей головы, и из интернета. Но все нужно подстраивать под себя и делать что-то новое. Например, в 2020 году я сам создал свою рубрику "Гитарист поет песни по заказу прохожих". Я ходил по улице Баумана в Казани, подходил к людям, просил их назвать любую песню и должен был ее исполнить. Если же я не знал песню, то давал людям 100 рублей. Не скажу, что я потерял много денег, но на тот момент собрал себе большую аудиторию и начал получать свою популярность».

«УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАНТЫ – УКРАШЕНИЕ ГОРОДА»

«К сожалению, сейчас на улицах Казани все чаще и чаще запрещают выступать, - вздыхает Раиль. - Я считаю, что это неправильно. Уличные музыканты – это не попрошайки, а люди, которые занимаются своим любимым делом и делятся им таким образом. Для многих людей выступления на улице – это хлеб.

Местные власти хотят лишить музыкантов этой возможности, но так делать нельзя. Музыканты – это украшение города, а музыка должна жить на улицах и звучать везде

Я сам в 2015-2016 годах летом давал концерты на улице Баумана и в переходе на Набережной Казанки. Это был хороший способ натренировать в себе стойкость перед публикой и заработать немного денег, так как мой блог ещё не кормил меня. Тогда не было никаких запретов.

Когда на улицах города музыка не звучит, город ощущается немного пустым. Поэтому, цените музыкантов, как их ценят в Европе, и будет праздник всегда».

Молодым музыкантам Раиль советует искать свою изюминку, то, что будет отличать от других. Фото: Предоставлено героем публикации

«ВОЗРОЖДАЮ ТАТАРСКУЮ КУЛЬТУРУ»

«Конечно, меня очень часто узнают в Казани и в Москве, особенно в центре города, и это приятно, - замечает Раиль. - Люди фотографируются, задают какие-то вопросы, хотят пообщаться и просят автографы.

Сейчас на моем канале общее число просмотров видео – больше 150 миллионов, значит, что условно меня видела вся Россия. Но конечно же, меня смотрят и в Украине, и в Казахстане, и других странах СНГ. Люди очень любят мое творчество, особенно ролики с баяном. Мне кажется, что я возрождаю татарскую культуру, ведь до этого баян не был в трендах вообще.

Частенько мои зрители ассоциируют баян и Казань со мной, потому что я часто играю татарские мелодии и записываю видео на улицах столицы Татарстана».

«ИСКРЕННЯЯ МУЗЫКА МОЖЕТ БЫТЬ ПОПУЛЯРНОЙ»

«Через свое творчество я хочу показать то, каким я вижу этот мир. Хочу передать то, что я чувствую и вдохновить людей менять свою жизнь, следовать за своей мечтой.

Для меня счастье это: когда находишься в непрерывном потоке, когда есть любимое дело, когда все получается, и ты постепенно идешь к успеху», - отмечает парень.

26-летний Раиль Арсланов родился в маленьком поселке Джалиль республики Татарстан. Фото: Предоставлено героем публикации

СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ МУЗЫКАНТАМ ОТ РАИЛЯ АРСЛАНОВА

– Сейчас современные технологии позволяют, не выходя из дома сочинять и записывать музыку, издавать и продвигать свои труды. Нужно лишь проявить любопытство, изучить эту тему в интернете и начать двигаться в этом направлении ежедневно. Важно развить в себе правильные привычки и быть стабильным, трудолюбивым, любить своё дело, заниматься спортом и окружать себя целеустремлёнными людьми.

– Ищите свою изюминку, то, что будет отличать вас от других.

– Если нет теплой отдачи от аудитории, то, возможно, вы выбрали не то направление. Нужно искать себя, рубрики, идеи и заинтересовывать людей своей индивидуальностью.

– Не бойтесь просто брать и пробовать, менять что-то и модернизировать форматы.

– Если музыка – это дело вашей жизни, то никогда не бросайте начатое, не расстраивайтесь, если что-то не получается, а работайте над собой.

– Если есть трудолюбие и идея, которую вы несете в массы, то свои соцсети можно развить в течение года. Делайте то, что не делают другие и помните, что сейчас очень большая конкуренция, поэтому нужно стараться, но делать все от души.