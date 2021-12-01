Главные помощники в зимнем походе

Один из самых популярных способов с пользой провести время - отправиться в поход. Правильно спланированная экспедиция не только улучшит здоровье, но и подарит незабываемые впечатления.

1. ТЩАТЕЛЬНО СПЛАНИРОВАННЫЙ МАРШРУТ - ЗАЛОГ УСПЕХА

Всегда перед тем, как отправиться в подобное путешествие, стоит с особой внимательно выбирать место, где вы хотите переночевать. А также тщательно заняться организацией маршрута до этого места. Не стоит полагаться на удачу, лучше приобрести точную, на которой отметить контрольные точки с примерными ориентирами. Важно всегда отмечать какие-либо опорные точки, по которым вы всегда сможете вернуться назад.

2. РАСПРЕДЕЛИТЬ ОБЯЗАННОСТИ

Чтобы поход прошел благоприятно, лучшим решением будет распределение обязанностей. Например, один из участников отвечает за продукты питания, другой за следование по маршруту, а кто-то за инвентарь. Необходимое количество человек напрямую зависит от длительности путешествия и его сложности. Но если это не глобальное восхождение на Эверест, то команды из 3-5 человек будет более, чем достаточно.

3. НЕОБХОДИМЫЙ ИНВЕНТАРЬ

Один из самых важных пунктов при сборе всего необходимого является подбор инвентаря, без которого поход будет просто невозможен. Лучше выбрать самого (или самых) ответственного и крепкого по телосложению, а главное, опытного в активном отдыхе такого типа. Аптечка, спальные мешки, гигиенические средства и предметы навигации должны обязательно присутствовать в списке первой необходимости. Опытные путешественники всегда берут с собой в помощь цепную пилу, с которой распил и подготовка дров для костра пройдет быстро и без лишних энергозатрат.

Аккумуляторная цепная пила Greenworks G24CS25K2, за счет своего маленького веса и компактного размера будет отличным помощником в походе в любое время года. Ее мощности и аккумулятора хватит, чтобы за считанные минуты подготовить все необходимое к разведению огня на природе. Благодаря без ключевой фиксации, при монтаже/демонтаже/подтяжке цепи и шины не требуется специальный инструмент. Для удобства работы с пилой рукоятка прорезинена и имеет эргономичную форму. Более того, так как двигатель электрический - он не требует обслуживания (например замену свечей, масла и фильтров), а также пила чистый и экологичный продукт, не загрязняет воздух, меньше шумит и вибрирует, вы не дышите выхлопными газами.

Поход - это отличное решение, чтобы провести выходные активно и с пользой. Но не стоит недооценивать данный вид путешествиями. К нему необходимо подготовиться не меньше, чем в любую другую поездку, но зато эмоций хватит на весь предстоящий год!