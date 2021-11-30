Участники конкурса для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце!» посвятили десятки работ матерям

Разбирая работы участников конкурса для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце!», редакция «Комсомольской правды» заметила, что десятки из них посвящены матерям. Это особенно символично, потому как в минувшие выходные, 28 ноября, в России отмечался День Матери.

Так, самому дорогому человеку свой рисунок посвятила 12-летняя ученица Мамадышской школы-интерната для детей с ОВЗ Азалия Давлетова, приславшая работу «Пусть всегда будет мама!»

- Девочка не разговаривает, не всегда понимает обращенную речь, имеются дефекты при хождении, но несмотря на трудности, любит танцевать, заниматься ручным трудом, творчеством, рисовать. Совместно с педагогами Азалия выполняет творческие работы в различных жанрах, готовятся танцевальные номера, которые затем представляются на многочисленные конкурсы разных уровней. Портфолио Азалии заполнено большим количеством дипломов, свидетельств, сертификатов, благодарностей. Азалия - трудолюбивый муравьишка!», - говорят о девочке близкие.

Работа Азалии Давлетовой «Пусть всегда будет мама!»

Рисунок «Мама – это солнце» нарисовала 11-летняя Эльвина Шарифуллина из Лениногорской школы №14. Помимо рисования она любит заниматься в инклюзивной театральной студии.

Работа Эльвиру Шарифуллиной «Солнце - это мама»

Третиклассница Диана Шакурова – ученица Русско-Актанышской школы-интерната, в свою очередь, поделилась с «Комсомольской правдой» работой «Моя мама – мое солнце»

- Не смотря на тяжёлые множественные нарушения развития, она (Диана – ред.) с удовольствием слушает сказки и музыку. Девочка любит родителей, но именно мама для нее является солнцем - обогревает и ласкает. Именно это Диана хотела выразить на своем рисунке. Педагоги восхищаются силой духа Дианы, - говорят в школе.

Работа Дианы Шакуровой «Моя мама - мое солнце»

Разбирая работы участников конкурса для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце!», редакция «Комсомольской правды» заметила, что десятки из них посвящены матерям. Это особенно символично, потому как в минувшие выходные, 28 ноября, в России отмечался День Матери.

Так, самому дорогому человеку свой рисунок посвятила 12-летняя ученица Мамадышской школы-интерната для детей с ОВЗ Азалия Давлетова, приславшая работу «Пусть всегда будет мама!»

- Девочка не разговаривает, не всегда понимает обращенную речь, имеются дефекты при хождении, но несмотря на трудности, любит танцевать, заниматься ручным трудом, творчеством, рисовать. Совместно с педагогами Азалия выполняет творческие работы в различных жанрах, готовятся танцевальные номера, которые затем представляются на многочисленные конкурсы разных уровней. Портфолио Азалии заполнено большим количеством дипломов, свидетельств, сертификатов, благодарностей. Азалия - трудолюбивый муравьишка!», - говорят о девочке близкие.

Рисунок «Мама – это солнце» нарисовала 11-летняя Эльвина Шарифуллина из Лениногорской школы №14. Помимо рисования она любит заниматься в инклюзивной театральной студии.

Третиклассница Диана Шакурова – ученица Русско-Актанышской школы-интерната, в свою очередь, поделилась с «Комсомольской правдой» работой «Моя мама – мое солнце»

- Не смотря на тяжёлые множественные нарушения развития, она (Диана – ред.) с удовольствием слушает сказки и музыку. Девочка любит родителей, но именно мама для нее является солнцем - обогревает и ласкает. Именно это Диана хотела выразить на своем рисунке. Педагоги восхищаются силой духа Дианы, - говорят в школе.

Напомним, для участия в конкурсе «Пусть всегда будет солнце!» были отправлены 737 работ, большинство которых - из Татарстана. Самыми активными городами республики помимо Мамадыша оказались Казань, Набережные Челны и Зеленодольск. Участникам помогали как родители, так и педагоги. Победители будут выявлены посредством народного голосования, которые уже стартовало, и последующего голосования авторитетного жюри.

«Комсомольская правда» также организует специальную выставку работ ребят. Благотворительный аукцион будет проводиться до 29 декабря. Денежные средства поступят в пользу автора рисунка.

Конкурс организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и нацелен на помощь в раскрытии детьми-инвалидами своего творческого потенциала.