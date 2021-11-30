Где учиться профессиям будущего?: Вышел в свет «Справочник абитуриента-2022» от «Комсомольской правды» в Татарстане

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Стремительно развивающийся мир диктует свои правила при подборе перспективных направлений обучения. На первые позиции выдвигается всё, что связано с информационными технологиями, системами связи, цифровизацией. А то, что не связано, постепенно уходит в прошлое. Поэтому те профессии, что еще 15 - 20 лет назад были на пике востребованности, сейчас сдают свои позиции под натиском новых специальностей.

Так, уже в ближайшее десятилетие, по мнению экспертов, будет актуальна профессия цифрового лингвиста - специалиста по поиску новых способов общения человека с компьютером. Массовое внедрение малой электрогенерации (ветряная, солнечная, био) потребует большой штат специалистов по локальным системам энергоснабжения. С развитием природосберегающих технологий и экобезопасности только биометаллургам будут позволено извлекать ценные элементы из бедных руд. Если раньше социальные сети служили лишь источником развлечения, то теперь они превратились в полноценный бизнес-инструмент, управлять которым призваны специалисты медиамаркетинга. Чтобы дома и квартиры «поумнели», нужны эксперты по проектированию, монтажу и настройке интеллектуальных систем.

На страницах «Справочника абитуриента» выпускники и их родители найдут актуальную информацию о перспективных специальностях, которые можно получить в колледжах и вузах столицы Татарстана: Казанском национальном исследовательском технологическом университете, Казанском государственном архитектурно-строительном университете, Казанском педагогическом колледже, Казанском федеральном университете, Казанском техникуме информационных технологий и связи, Казанском инновационном университете им. В. Г. Тимирясова.

Также в «Справочнике абитуриента» собраны полезные советы и рекомендации по подготовке и сдаче единого государственного экзамена как главного итога всей школьной жизни выпускника.

«Справочник абитуриента - 2022» от «Комсомольской правды» в Татарстане поможет будущим студентам сделать выбор в пользу лучшего будущего.