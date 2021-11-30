Нижнекамцы организовали дискотеку, но не проверяли QR-коды, и были оштрафованы

Всего в доме присутствовало 54 человека, 22 из которых несовершеннолетние. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полицейские Нижнекамского района узнали, что неизвестные арендуют коттедж и устраивают там дискотеки с участием большого количества людей, в том числе подростков. У желающих потанцевать организаторы не спрашивают QR-код о вакцинации. Правоохранители решили проверить информацию и установили, что трое местных жителей действительно продают билеты на мероприятие, проходящее с нарушением действующих в Татарстане антиковидных мер.

- Всего в доме присутствовало 54 человека, 22 из которых несовершеннолетние, все они были доставлены в Управление МВД России по Нижнекамскому району, - сообщают в пресс-службе МВД Татарстана.

В отношении организаторов дискотеки составили протоколы за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, в отношении родителей всех подростков – протоколы за несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинение вреда здоровье детей и их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, а в отношении десяти пьяных несовершеннолетних – протоколы за появление в общественном месте в состоянии опьянения.