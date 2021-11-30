История «Татнефти» в лицах и голосах

На специальном портале любой желающий сможет познакомиться с биографией и архивными фотографиями сотрудников Компании, верой и правдой служивших нефтяной отрасли республики, а также услышать их голоса.

ГОРДИТЬСЯ И ВДОХНОВЛЯТЬ

Инициатором масштабного проекта, стартовавшего более двух лет назад, стал генеральный директор компании «Татнефть» Наиль Маганов, сообщает газета «Нефтяные вести». Перед большой командой разработчиков была поставлена амбициозная задача - провести видеоинтервью с ветеранами «Татнефти», сервисных компаний, смежных отраслей региона. А также теми, кто всю жизнь трудился на благо татарстанской нефти, хотя и не был нефтяником: учил и воспитывал детей, осуществлял медицинское, культурное, социально-бытовое и жилищно-коммунальное обслуживание нефтяных городов, сел и поселков. Охват невероятный - более тысячи человек! Именно эти видеорассказы легли в основу нового интернет-портала.

- Память истории - священна. Пусть новый сайт «Татнефти» - «Историю вершат люди» сохранит и приумножит память о наших ветеранах, которые были и остаются для нас и для наших детей примером подлинного мужества, несгибаемой силы духа и служения своему Отечеству, - открывают новый проект слова Наиля Маганова.

Много усердия и труда потребовалось организаторам проекта, чтобы собрать уникальный материал, поистине живую историю «Татнефти», рассказанную непосредственными участниками ее становления и развития. Потому что герои проекта героями-то себя не считали. Просто честно и добросовестно трудились, не думая о наградах и поощрениях. И, конечно, очень удивились, когда их скромное служение нефти Татарстана стало объектом столь пристального внимания. Но преодолев робость и смущение, они поделились интересными фактами своей трудовой биографии, чтобы вдохновить следующие поколения нефтяников на новые свершения. И там, поверьте, есть чему удивиться и поучиться!

ВРЕМЯ РОЖДАЕТ ГЕРОЕВ

История Компании тесно связана с историей всей страны. Сейчас, сквозь призму меняющихся политических и экономических событий, судьба каждого конкретного человека видится совсем иначе. Нам, современным людям, привыкшим к комфорту в быту и на рабочем месте, трудно понять, как можно было жить в землянке или ютиться в углу крестьянской избы, обходиться минимумом оборудования для работы и сохранять в этих тяжелейших условиях оптимизм и бодрость духа. И почти невозможно представить, каково было нефтяникам века прошлого добираться по бездорожью до буровой на «цыганской» кибитке, прикрепленной к трактору. Обсуждая под моросящим промозглым осенним дождем грядущее лучшее будущее. Хотя нет, «кибитка» была роскошью! В середине XX века операторам по добыче нефти чаще приходилось пешком преодолевать расстояние в 7 - 10 километров от скважины к скважине.

Легким труд буровиков, добытчиков, газопереработчиков, строителей, разведчиков, транспортников никогда не был. И не будет. Таков уж характер черного золота, поддается оно только упорным и настойчивым. Тем не менее нам, современным людям, то время представляется удивительным. Настоящим временем героев.

Интервью были сняты, смонтированы и сохранены на цифровых носителях благодаря усилиям множества людей. Это сотрудники ОТЭИ и РПО, Благотворительного фонда «Татнефть», к работе над проектом привлекались кадровые службы, советы ветеранов, представители корпоративных и региональных СМИ, ветераны журналистики, студенты АГНИ.

Ориентироваться на сайте очень легко, его навигация проста и интуитивно понятна. На первой странице раздела «Живые истории» расположена строка поиска, где можно по имени и фамилии ветерана найти его личную страничку. Внутри нее находится краткая биографическая справка, перечень полученных наград, фрагменты газетных публикаций, личные воспоминания, фотографии. И те самые видеоинтервью, ради которых и была проделана вся эта огромная работа. Где каждое слово - непреложное свидетельство уходящей эпохи, правдивое и пережитое.

Особого внимания заслуживают истории жизни людей, чьи имена составляют золотой фонд компании «Татнефть», - Герои Социалистического Труда, первопроходцы, передовики производства. На страницах проекта есть рассказ и о единственном в Татарстане нефтянике - Герое Советского Союза.

ВНЕСИ СВОЙ ВКЛАД

Отдельно хотелось бы упомянуть, что любой посетитель сайта можно стать его со-творцом и внести свой вклад в сохранении истории, если у него есть информация о ветеране, история которого еще не вошла в проект. Для этого на странице «Пополнить архив» необходимо внести имеющие данные о человеке, имя которого вам бы хотелось увековечить. Фамилия, имя, дата рождения, место проживания, годы работы, должность, награды, краткая история жизни и так далее. После обработки и подтверждения информации она появится на сайте.

Адрес сайта «Историю вершат люди»