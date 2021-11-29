В конкурсе для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце» приняли участие братья-близнецы

В конкурсе для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце», организованном «Комсомольской правдой» среди прочих приняли участие девятилетние братья-близнецы Дамир и Тимур Пимуллины. Мальчики учатся во втором классе казанской школы №85.

- У меня есть солнечная семья. Мама с папой главные светила. У них три звездочки. Это я, мой брат-близнец и моя сестра. В каждом из нас живет солнце, - говорят Пимуллины.

Для участия в конкурсе Дамир нарисовал картину «Солнце в каждом из нас», в Тимур – «Солнечная страна».

Работа Дамира Пимуллина «Солнце в каждом из нас»

Работа Тимура Пимуллина «Солнечная страна»

Напомним, для участия в конкурсе «Пусть всегда будет солнце!» были отправлены 737 работ, большинство которых - из Татарстана. Самыми активными городами республики помимо Мамадыша оказались Казань, Набережные Челны и Зеленодольск. Участникам помогали как родители, так и педагоги. Победители будут выявлены посредством народного голосования, которые уже стартовало, и последующего голосования авторитетного жюри.

«Комсомольская правда» также организует специальную выставку работ ребят. Благотворительный аукцион будет проводиться до 29 декабря. Денежные средства поступят в пользу автора рисунка.

Конкурс организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и нацелен на помощь в раскрытии детьми-инвалидами своего творческого потенциала.