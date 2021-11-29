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Общество29 ноября 2021 10:37

Межмуниципальные и региональные дороги Татарстана могут стать платными

Кабмин региона подписал документ, утверждающий порядок взимания платы за проезд по таким трассам
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Постановление не утверждает платы, но вводит соответствующую возможность.

Постановление не утверждает платы, но вводит соответствующую возможность.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Кабинет министров Татарстана подписал документ, утверждающий порядок взимания денег за проезд по межмуниципальным и региональным дорогам. В постановлении не указано, какие именно трассы может коснуться нововведение и какой будет плата, но вводится соответствующая возможность.

Сейчас платный проезд есть только на федеральных дорогах. Автовладельцы, конечно, отмечают, плюсы подобных трасс, среди которых уменьшение износа полотна и количества пробок, но для малообеспеченных граждан подобное может стать проблемой для передвижения по республике. Вероятнее всего именно для таких людей в постановлении правительства Татарстана указана возможность постоплатной системы проезда, воспользовавшись которой автомобилист может оплатить долг в течение пяти дней. Также водитель может заранее пополнить "лицевой счет".

Из документа понятно, что татарстанцам и гостям республики на специальном пропускном пункте платных дорог будут выдаваться талоны с датой и временем. Местами перед въездами на трассы установят шлагбаумы.

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