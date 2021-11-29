Межмуниципальные и региональные дороги Татарстана могут стать платными

Постановление не утверждает платы, но вводит соответствующую возможность. Фото: Олег УКЛАДОВ

Кабинет министров Татарстана подписал документ, утверждающий порядок взимания денег за проезд по межмуниципальным и региональным дорогам. В постановлении не указано, какие именно трассы может коснуться нововведение и какой будет плата, но вводится соответствующая возможность.

Сейчас платный проезд есть только на федеральных дорогах. Автовладельцы, конечно, отмечают, плюсы подобных трасс, среди которых уменьшение износа полотна и количества пробок, но для малообеспеченных граждан подобное может стать проблемой для передвижения по республике. Вероятнее всего именно для таких людей в постановлении правительства Татарстана указана возможность постоплатной системы проезда, воспользовавшись которой автомобилист может оплатить долг в течение пяти дней. Также водитель может заранее пополнить "лицевой счет".

Из документа понятно, что татарстанцам и гостям республики на специальном пропускном пункте платных дорог будут выдаваться талоны с датой и временем. Местами перед въездами на трассы установят шлагбаумы.