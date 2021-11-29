Муралы Альметьевска теперь и в комиксах

В этом издании предусмотрели все. Небольшое и легкое – удобно нести и читать в пути, информации много, но подали дозировано и кратко, иллюстрации, фото и самая необычная деталь – комиксы. Так выглядит путеводитель по арт-объектам Альметьевска. Новую книгу презентовали в рамках фестиваля «Текст» в Национальной библиотеке Татарстана.

На презентацию пригласили не только авторов, но и всех книголюбов. Рассказали о том, как шла работа над путеводителем. «Искусство во дворах. Прогулки по Альметьевску» для детей и взрослых, написана просто и на двух языках русском и татарском – «Урамнарга чыккан сэнгать. Элмәт гизү».

Открыл презентацию Михаил Миронов, представитель нефтяной компании, помогающей в издании книги. Он сказал, что уже прочитал путеводитель, и его впечатлило.

Книга рассказывает о том, что такое паблик-арт, какие стили, жанры и направления существуют в искусстве, через истории, которые скрываются за арт-объектами «Сказок о золотых яблоках» в Альметьевске. Всего за несколько лет уличные художники из России, Италии, Уругвая, Ирана, Испании и Валенсии совместно с его жителями превратили город на юго-востоке Татарстана в столицу паблик-арта. Это стало возможным благодаря проекту «Сказки о золотых яблоках». Его реализуют с 2019 года по инициативе нефтяников совместно с Институтом исследования стрит-арта (Санкт-Петербург). Все истории, которые иллюстрируют художники, были собраны в Альметьевском районе или представляют собой фрагменты общего культурно-исторического наследия Татарстана.

В ходе презентации куратор паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» Екатерина Удалова рассказала о том, как создавались арт-объекты В Альметьевске. Она отметила, что это работа большой команды и жителей города.

- Сама программа - это не просто муралы, это очень большая команда экспертов, это антропологические исследования перед каждым сезоном. Чтоб для города сделать арт-объект, антропологи выезжают в ближайшие города и села, разговаривают с местными жителями, слышат истории. И только потом команда кураторов и художников все это перевоплощают в искусство, которое появляется. Цель проекта - изменить город вместе с жителями и при этом сохранить татарский культурный код. Историю Альметьевского края и Татарстана, - сказала Екатерина Удалова.

Новая книга - совместный проект паблик-арт программы «Сказки о золотых яблоках» с независимым издательством «Юлбасма». Его руководитель, выпускающий редактор книги Гузель Хасанова рассказала, как шел творческий процесс.

- Нам был интересен формат путеводителя. Несмотря на то, что у нас есть опыт издания путеводителей, мы все еще были в поиске, каким он должен быть. И эта книга стала для нас самих открытием о том, каким путеводитель может быть. Оказывается, он может быть, как комикс. Это совершенно новый формат книги, - сказала Гузель Хасанова.

Выступил и сценарист Ярослав Косинов. Идея комиксов принадлежит ему. А воплотила ее иллюстратор Гузель Гарипова.

- Буквально каждая страница версталась отдельно и выравнивалась отдельно. Книга сложная в плане реализации, в ней много смысла. В ней задания, комиксы, пояснения, говорящие художники, иллюстрации. Это много информации, которую хотели донести просто, и все это надо структурировать. И мы сделали это, и книга получилась многослойная. Комиксы держат читателя, есть фото, рисунки, основной текст, вкладки, задания, цитаты, герои, - отметила иллюстратор.

По мнению авторов, перевод издания на татарский язык добавил изюминку. Переводчик и поэтесса Йолдыз Минуллина сделала книгу особенно колоритной. Тексты на татарском языке получились информативными и в то же время в разговорной стилистике, в дружественном стиле. Такие татарские комиксы.

В ходе презентации новинку презентовали в дар Национальной библиотеке, ее можно приобрести и в книжных магазинах.

СПРАВКА

Справка: «Сказки о золотых яблоках» — долгосрочная программа развития общественных пространств и локальных сообществ города Альметьевска (Республика Татарстан). Проект осуществляется по инициативе нефтяников и реализуется Институтом исследования стрит-арта при участии группы приглашенных экспертов и художников из разных стран. В результате совместной работы истории, которые были собраны в Альметьевском районе - сюжеты и изображения из старинных сказок, букварей, послания с монет - преобразились и перекочевали из музейных экспозиций и редких книг на стены домов и в общественные пространства. Кроме того, более 20 расписанных стен и другие объекты в городском пространстве были соединены общим велосипедным маршрутом.