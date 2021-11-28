В конкурсе «Пусть всегда будет солнце!» приняли участие воспитанники детских садов

В конкурсе для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце!», организованном «Комсомольской правдой» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, приняли участие ребята различных возрастом, среди которых и совсем юные воспитанники детских садов Татарстана. Так, одной из младших участниц - Нике Трофимычевой из казанского детсада №109 - всего три года. На своей работе «Ранее утро» она изобразила цветы.

«Никуша родилась очень рано и всего 900 граммов. Наша малышка учиться ходить ножками, очень любознательная, ходит в садик для неходячих деток и самая замечательная девочка на свете», - говорят о девочке родители.

Работа Ники Трофимычевой «Ранее утро»

Среди участников конкурса, которым только три года, оказались и воспитанники детского сада компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции детей с нарушениями зрения № 70 в Нижнекамске Реналь Сингатуллин и Марта Сабитова, поделившиеся с редакцией рисунками «Полянка одуванчиков» и «Солнышко лучистое».

Работа Реналя Сингатуллина «Полняка одуванчиков»

Работа Марты Сабитовой «Солнышко лучистое»

Также в число самых юных участников конкурса попала пятилетняя Василиса Смирнова из специализированного детсада №13Э «Снежок» в Елабуге. Девочка прислала в редакцию свою работу под названием «Домашнее животное, которое я люблю».

«Хотя я и почти не разговариваю, но я люблю рисовать фломастерами, красками или просто карандашами. Это моё любимое животное и я решила его нарисовать», - написала юная художница.

Работа Василисы Смирновой «Домашнее животное, которое я люблю»

Напомним, для участия в конкурсе «Пусть всегда будет солнце!» были отправлены 737 работ, большинство которых - из Татарстана. Самыми активными городами республики помимо Мамадыша оказались Казань, Набережные Челны и Зеленодольск. Участникам помогали как родители, так и педагоги. Победители будут выявлены посредством народного голосования, которые уже стартовало, и последующего голосования авторитетного жюри.

«Комсомольская правда» также организует специальную выставку работ ребят. Благотворительный аукцион будет проводиться до 29 декабря. Денежные средства поступят в пользу автора рисунка.

Конкурс организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и нацелен на помощь в раскрытии детьми-инвалидами своего творческого потенциала.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции детей с нарушениями зрения № 70»

Поддержка программы чтения с экрана включена.