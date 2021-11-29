Житель Казани залил в глаза голубю духи и выпотрошил его

Видео с жестоким убийством птицы заинтересовались в полиции. Фото: скриншот с видео

Житель Казани, Ивана Г., опубликовал в соцсетях видео, на котором потрошит подвешенного за холку голубя. Издевательства над птицей происходят в квартире.

- Сейчас будет очень хайповое видео, - говорит за кадром Иван. – Сейчас мы повесим голубя головой за эту прищепку. Что, голубь, приятно висеть? Сейчас прищепку ему прямо на глазки накинем.

Перед тем как распотрошить голубя, мужчина брызгает в его глаза духами, объясняя это тем, что птица «плохо пахнет».

- Он что-то живет до сих пор. Хотя я его ножом распорол, но он жив. Сейчас я ему вырежу сердце, - заявляет казанец.

После того, как видео оказалось в Сети, Иван заявил через интернет, что на момент убийства птицы был сильно пьян. Он также признался, что некогда убил собаку кирпичом, но это «была чистейшая самооборона»

К слову, на странице в соцсети у Ивана в статусе написано: «Постараюсь поменять себя и свою жизнь к лучшему, дай бог у меня это получится».

Эти слова не заинтересовали полицию города, зато там начали проводить проверку видео со зверским убийством голубя.

- В ходе мониторинга социальных сетей был установлен факт жестокого обращения с животными. В настоящее время в отделе полиции «Восход» проводится проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - заявил «КП-Казань» начальник пресс-службы УМВД РФ по столице Татарстана Рафаэль Сагдиев