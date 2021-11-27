В конкурсе «Пусть всегда будет солнце!» приняли участие дети-инвалиды из разных уголков России

Среди участников конкурса для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце!» оказались не только татарстанцы, но и жители других регионов. Среди них - учащаяся коррекционной школы №1 в Чебоксарах 16-летняя Анастасия Яковлева, которая прислала в редакцию «Комсомольской правды» сразу две работы.

«Любим рисовать, петь и танцевать, готовить любим и печь пироги», - говорят о девочке близкие.

Работа Анастасии Яковлевой

Работа Анастасии Яковлевой

Также среди участников оказали четверо жителей Сорочинска - учащиеся 4 «б» класса школы №117 имени Стрельникова Николай Держиев, Дмитрий Волков, Юлия Герасимова и Владислав Пальмин.

«Коля талантливый ученик, много знает и умеет. У Димы расстройство аутистического спектра, но очень хорошая память. Юля занимается каратэ, учится в музыкальной школе и рисует. Владислав добрый мальчик, который всегда помогает одноклассникам», - замечают педагоги.

Работа Николая Держиева "Родная страна"

Работа Дмитрия Волкова "Пусть всегда будет солнце"

Работа Юлии Герасимовой "Пусть всегда будет солнце"

Работа Владислава Пальмина "Пусть всегда будет солнце"

Напомним, для участия в конкурсе «Пусть всегда будет солнце!» были отправлены 737 работ, большинство которых - из Татарстана. Самыми активными городами республики помимо Мамадыша оказались Казань, Набережные Челны и Зеленодольск. Участникам помогали как родители, так и педагоги. Победители будут выявлены посредством народного голосования, которые уже стартовало, и последующего голосования авторитетного жюри.

«Комсомольская правда» также организует специальную выставку работ ребят. Благотворительный аукцион будет проводиться до 29 декабря. Денежные средства поступят в пользу автора рисунка.

Конкурс организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и нацелен на помощь в раскрытии детьми-инвалидами своего творческого потенциала.

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