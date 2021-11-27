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Общество27 ноября 2021 13:27

2 декабря состоится выставка одной из участниц конкурса для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце!»

Полина Варина покажет свои работы в музее имени Боратынского
Источник:kp.ru
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2 декабря в музее имени Боратынского состоится бесплатная выставка «Особенная кРАСота» участницы конкурса для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце!» Полины Вариной. Юная художница страдает расстройством аутистического сектора, одна из особенной которого - отсутствие коммуникации.

«Родилась [Полина] здоровой, развивалась по норме, ближе к году стала терять зрительный контакт, перестала откликаться на свое имя, понимать речь окружающих. 14 октября ей исполнилось 16. Что такое 16 лет жизни с аутизмом? Это огромный труд, маленькие успехи и полное сердце радости от этих успехов. И это наша жизнь», - говорит мама Полины.

Полина учится в казанской школе №176 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Рисовать она любит с детства. В своих работах девочка выражает личное понимание прекрасного, раскрывая тем самым свой внутренний мир.

Работа Полины Вариной "Осеннее дерево"

Работа Полины Вариной "Осеннее дерево"

Работа Полины Вариной "Моя речка"

Работа Полины Вариной "Моя речка"

Работа Полины Вариной "Море"

Работа Полины Вариной "Море"

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