2 декабря состоится выставка одной из участниц конкурса для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце!»

2 декабря в музее имени Боратынского состоится бесплатная выставка «Особенная кРАСота» участницы конкурса для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце!» Полины Вариной. Юная художница страдает расстройством аутистического сектора, одна из особенной которого - отсутствие коммуникации.

«Родилась [Полина] здоровой, развивалась по норме, ближе к году стала терять зрительный контакт, перестала откликаться на свое имя, понимать речь окружающих. 14 октября ей исполнилось 16. Что такое 16 лет жизни с аутизмом? Это огромный труд, маленькие успехи и полное сердце радости от этих успехов. И это наша жизнь», - говорит мама Полины.

Полина учится в казанской школе №176 для детей с ограниченными возможностями здоровья. Рисовать она любит с детства. В своих работах девочка выражает личное понимание прекрасного, раскрывая тем самым свой внутренний мир.

Работа Полины Вариной "Осеннее дерево"

Работа Полины Вариной "Моя речка"