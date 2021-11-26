Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 ноября 2021 14:01

Участники конкурса для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце!» присылали по три работы

Среди таких – школьницы из Казани Ангелина Казанцева и Елизавета Чурикова
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Некоторые участники конкурса для детей-инвалидов здоровья «Пусть всегда будет солнце!» присылали в редакцию «Комсомольской правды» сразу несколько своих работ. Среди них девочки из Казани: 11-летняя Ангелина Казанцева из казанской гимназии №20 и 13-летняя Елизавета Чурикова из школы №76.

Ангелина прислала работы под названиями «Ночной город, моя любимая Казань», «Мой друг», «Мамочка». О себе пятиклассница рассказывает следующее: «Я очень люблю рисовать и моя мечта-это хорошо научиться рисовать и стать знаменитой художницей. Я люблю свою семью, маму и брата с братиком».

Работа Ангелины Казанцевой «Ночной город, моя любимая Казань»

Работа Ангелины Казанцевой «Ночной город, моя любимая Казань»

Работа Ангелины Казанцевой «Мой друг»

Работа Ангелины Казанцевой «Мой друг»

Работа Ангелины Казанцевой «Мамочка»

Работа Ангелины Казанцевой «Мамочка»

Лиза же назвала свои картины «Листья», «Лиса» и «Царь зверей». Учителя замечают, что их ученица - маленькая принцесса Татарстана 2017 года, модель с синдромом Дауна, чемпионка Европы 2021 года по адаптивному тхэквондо.

Работа Елизаветы Чуриковой «Листья»

Работа Елизаветы Чуриковой «Листья»

Работа Елизаветы Чуриковой «Лиса»

Работа Елизаветы Чуриковой «Лиса»

Работа Елизаветы Чуриковой «Царь зверей»

Работа Елизаветы Чуриковой «Царь зверей»

«Любит выступать на сцене. Занимается в Театре Моды Солнечный Мир. Собирает башни из Лего. Любит смотреть мультики и танцевать. Добрая, отзывчивая, жизнерадостная. Мечтает путешествовать и выступать», - говорят они.

Некоторые дети прислали по две работы, некоторые – по одной, но не менее ценной. За участников уже можно проголосовать на нашем сайте.

Напомним, для участия в конкурсе «Пусть всегда будет солнце!» были отправлены 737 работ со всего Татарстана. Самыми активными городами республики помимо Мамадыша оказались Казань, Набережные Челны и Зеленодольск. Участникам помогали как родители, так и педагоги. Победители будут выявлены посредством народного голосования, которые уже стартовало, и последующего голосования авторитетного жюри.

«Комсомольская правда» также организует специальную выставку работ ребят. Благотворительный аукцион будет проводиться до 29 декабря. Денежные средства поступят в пользу автора рисунка.

Конкурс организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и нацелен на помощь в раскрытии детьми-инвалидами своего творческого потенциала.

ИнтересноеТерритория добра