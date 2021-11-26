Участники конкурса для детей-инвалидов «Пусть всегда будет солнце!» присылали по три работы

Некоторые участники конкурса для детей-инвалидов здоровья «Пусть всегда будет солнце!» присылали в редакцию «Комсомольской правды» сразу несколько своих работ. Среди них девочки из Казани: 11-летняя Ангелина Казанцева из казанской гимназии №20 и 13-летняя Елизавета Чурикова из школы №76.

Ангелина прислала работы под названиями «Ночной город, моя любимая Казань», «Мой друг», «Мамочка». О себе пятиклассница рассказывает следующее: «Я очень люблю рисовать и моя мечта-это хорошо научиться рисовать и стать знаменитой художницей. Я люблю свою семью, маму и брата с братиком».

Работа Ангелины Казанцевой «Ночной город, моя любимая Казань»

Работа Ангелины Казанцевой «Мой друг»

Работа Ангелины Казанцевой «Мамочка»

Лиза же назвала свои картины «Листья», «Лиса» и «Царь зверей». Учителя замечают, что их ученица - маленькая принцесса Татарстана 2017 года, модель с синдромом Дауна, чемпионка Европы 2021 года по адаптивному тхэквондо.

Работа Елизаветы Чуриковой «Листья»

Работа Елизаветы Чуриковой «Лиса»

Работа Елизаветы Чуриковой «Царь зверей»

«Любит выступать на сцене. Занимается в Театре Моды Солнечный Мир. Собирает башни из Лего. Любит смотреть мультики и танцевать. Добрая, отзывчивая, жизнерадостная. Мечтает путешествовать и выступать», - говорят они.

Некоторые дети прислали по две работы, некоторые – по одной, но не менее ценной. За участников уже можно проголосовать на нашем сайте.

Напомним, для участия в конкурсе «Пусть всегда будет солнце!» были отправлены 737 работ со всего Татарстана. Самыми активными городами республики помимо Мамадыша оказались Казань, Набережные Челны и Зеленодольск. Участникам помогали как родители, так и педагоги. Победители будут выявлены посредством народного голосования, которые уже стартовало, и последующего голосования авторитетного жюри.

«Комсомольская правда» также организует специальную выставку работ ребят. Благотворительный аукцион будет проводиться до 29 декабря. Денежные средства поступят в пользу автора рисунка.

Конкурс организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и нацелен на помощь в раскрытии детьми-инвалидами своего творческого потенциала.