Сообщения об изнасиловании школьника в туалете казанского лицея не подтвердились

Несмотря на это, прокуратура проводит дополнительную проверку по факту публикации. Фото: Ольга Крыльцова

Накануне в соцсетях и родительских чатах начала распространяться информация о том, что один из учеников казанского лицея №187 «Ритм» избил и изнасиловал в туалете своего одноклассника. Помимо этого сообщалось, что ребенок ходит по школе с пневматическим пистолетом. На место оперативно выехали правоохранители и представители Управления образования города, которые проверили записи с камер видеонаблюдения и опросили учащихся. Сообщения оказались ложными.

«Судя по видеокамерам и по словам учеников, между третьеклассниками во время перемены произошла стычка в коридоре. В туалет третьеклассники не заходили. Насильственных действий совершено не было <…> Описанный в соцсетях случай – вопиющий. Когда речь заходит о такого рода обвинениях в адрес несовершеннолетних, важно всегда помнить, что перед опубликованием необходимы доказательства и внимательное разбирательство, поскольку речь идет о судьбе детей», - уверяют власти столицы Татарстана.

Несмотря на это, прокуратура проводит дополнительную проверку по факту публикации.