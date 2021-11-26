Пособия в связи с материнством и электронные больничные: что изменится с 1 января 2022 года?

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Какие особенности оформления электронных больничных листов для жителей области? Как изменится порядок выплат по временной нетрудоспособности в связи с материнством с января 2022 года? Что представляет собой электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации?

На эти и другие вопросы ответят представители регионального отделения Фонда социального страхования. Специалисты подробно расскажут о госуслугах фонда и его электронных сервисах во время тематического круглого стола, организованного «Комсомольской правдой». Прямой эфир состоится 30 ноября в 11.00.

В работе круглого стола примут участие управляющий Ульяновским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Михаил Логинов, заместители управляющего Ульяновским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Татьяна Деревянкина и Инесса Милованова, руководители профильных отделов фонда, а также руководители региональных отделений Всероссийского общества инвалидов и представители Министерства здравоохранения области.