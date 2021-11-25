В Набережных Челнах силовики накрыли ячейку международной экстремисткой организации

В непосредственной организации ячейки заподозрили двоих задержанных Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Набережных Челнах в отношении организация и участие в деятельности экстремистской организации 39-ти, 28-ми и 22-х летних мужчин возбудили уголовное дело по статье «организация и участие в деятельности экстремистской организации». Все подозреваемые были задержаны, сообщает следственный комитет Татарстана.

- Свою причастность к совершению преступления они не признали. Одного из них уже арестовали на время следствия. В отношении остальных двух задержанных мера пресечения будет избрана в ближайшее время, - отметили в ведомстве.

Как полагает следствие, двое подозреваемых являются приверженцами международного религиозного объединения «Нурджулар»*. Они создали в Набережных Челнах ячейку этой организации. Злоумышленники привлекали в нее новых последователей, а также хранили у себя экстремистскую литературу. Также правоохранители считают, что третий задержанный принимал активное участие в деятельности ячейки.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, а также ищут других членов экстремисткой ячейки, которую силовики накрыли в Набережных Челнах.

*запрещенная в России международная религиозная экстремистская организация.