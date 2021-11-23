Во время IX национальной музыкальной премии «болгар радиосы» разыграют iPhone 12

Церемонию награждения можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканалах «Татарстан - Новый век», «ТНВ-Планета» послушать на волне «Болгар радиосы» и смотреть концерт на просторах интернета.

Для «Болгар радиосы» проведение ОНЛАЙН церемонии не первый опыт. В прошлом году из-за эпидемиологической ситуации церемонию можно было наблюдать в прямой трансляции. По статистическим данным 2020 году концерт посмотрели около 600 000 человек, а во время самой церемонии разыграли iPhone.

В этом году вручение IX национальной музыкальной премии также не ограничится награждением победителей хит-парада «Кайнар хит» и популярных артистов. Не нарушая традицию 2020 года снова будет проведен розыгрыш.

За месяц до начала IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» с 11 ноября по 11 декабря радиоредакция будет принимать СМС со словом МИЛЛИ на номер 5522. В день прямой трансляции премии среди тех, кто отправил СМС случайным образом разыграют iPhone 12. Победителя объявят ведущий мероприятия. Все что нужно, быть в этот момент на связи. В противном случае ведущие выберут другого счастливчика.

В IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» будут представлены около 30 номинаций. В церемонии награждения примут участие, как популярные артисты так дебютанты, победившие в музыкальном проекте «Кайнар хит»!

«Болгар радиосы» выбирает только самые лучшие песни, опираясь на мнение радиослушателей. Целью Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» является поиск исполнителей и песен, которые находят отклик в сердцах наших радиослушателей. С надеждой, что в будущем они войдут в золотой фонд татарской песни.

Наряду с сохранением и освещением творчества легендарных певцов, радиокомпания помогает открыть новые имена и популяризирует творчество начинающих исполнителей.

Церемония вручения IX Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» будет транслироваться 11 декабря в 18:00 на телеканале «Татарстан - Новый век», «ТНВ - Планета» на просторах интернета, а также в эфире «Болгар радиосы». 6+