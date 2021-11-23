Конкурсы «Детская библиотека года-2021» и «Детский библиотекарь года-2021» в Татарстане

26 ноября 2021 года в 11.00 в Музее естественной истории Татарстана ГБУ «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль», совместно с Министерством культуры Республики Татарстан состоится Торжественная церемония награждения по итогам республиканских профессиональных конкурсов:

- «Детская библиотека года-2021»;

- «Детский библиотекарь года-2021».

Целью проведения ежегодных конкурсов является:

- совершенствование детских библиотек, обслуживающих детей в Республике Татарстан и повышение их общественного статуса как одного из центров общественной жизни,

- активизация творческих способностей сотрудников библиотек,

- внедрение инновационных форм работы библиотекарей,

- организация возможностей ознакомления населения с образцами литературы, результатами научно-исследовательской и творческой деятельности о деятелях культуры;

- обеспечение возможности просвещения и интеллектуального досуга для населения.

На Торжественном мероприятии ожидается участие гостей – представителей из Министерства культуры Республики Татарстан, Союза писателей Республики Татарстан, а также конкурсантов с муниципальных образований Республики Татарстан.

С 1 мая по 1 октября 2021 года в Республике Татарстан прошли конкурсы профессионального мастерства - «Детская библиотека года-2021», в котором приняли участие 19 конкурсантов, и «Детский библиотекарь года-2021», в котором приняли участие 10 детских библиотекарей.

Участники получили уникальную возможность проявить свое мастерство, показать новаторский подход в развитии и усовершенствовании своих библиотек. Каждая представленная конкурсная работа отличалась креативной подачей, оригинальностью и признана комиссией достойной широкого освещения в СМИ.

Победителей и призёров ждут памятные подарки от ГБУК РТ «Республиканская детская бибилиотека».

Трансляция Торжественного награждения будет доступна для всех желающих в Instagram-канале Республиканской детской библиотеки.