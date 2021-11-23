«Оказались в эпицентре бесчеловечных действий»: как Ульяновск переживал смерть земляков при захвате отеля в Мали

Почти неделю со дня теракта жители региона несли к зданию авиакомпании «Волга-Днепр» цветы и свечи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Шесть лет назад, в 2015 году, 23 ноября в Ульяновской области было объявлено днем траура по погибшим в результате захвата отеля в Бамако - столице Мали. Среди жертв террористов тогда оказались пятеро жителей региона - члены экипажа самолета Ан-124 «Руслан» грузовой авиакомпании «Волга-Днепр», доставившие в страну строительную технику. «КП-Казань» решила вспомнить тот трагический день и то, как регион залечивал нанесенную рану.

ТОГДА

Около 7 часов утра 20 ноября к зданию отеля Radisson Hotel подъехали машины с вооруженными людьми. Ранив охранника, они ворвались внутрь здания и взяли в заложники около 170 человек, как постояльцев, так и сотрудников. К 9 часам утра в отель вошли силовики, которые заблокировали террористов на четвертом этаже. В антитеррористической операции также приняли участие спецназ Франции, американские военные и силы Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали. В ходе штурма были освобождены все живые заложники.

Следующие десять дней в стране действовал режим чрезвычайного положения.

Жертвами нападения стали 19 человек, семь человек были ранены, два боевика - ликвидированы. В числе погибших оказались шесть россиян: пять жителей Ульяновска и один уроженец Нижегородской области. Они вместе с тринадцатью гражданами других государств были расстреляны в помещении ресторана в первые моменты атаки, заявляла тогда официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ответственность за произошедшее на себя взяли сторонники группировки «Аль-Мурабитун», связанной с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России - Ред.)

Еще шесть россиян - также сотрудников «Волга-Днепр» оказались в числе заложников, которых удалось спасти. В момент расстрела коллег они находились в своих номерах и поспешили забаррикадироваться.На Родину выжившие вернулись 22 ноября. В тот день стоял густой туман и самолет едва не отправили в аэропорт Казани, но пилоту удалось посадить его в точке назначения.

Тела погибших доставили в Ульяновскую область немногим позже - спустя неделю после трагедии, 29 ноября. Все они на тот момент были опознаны: 42-летний авиатехник Стнислав Думанский, 40-летний бортрадист Владимир Кудряшов, 56-летний бортинженер Константин Преображенский, 52-летний лоуд-мастер Сергей Юрасов, 52-летний штурман Александр Кононенко и 27-летний авиатехник Павел Кудрявцев.

Фото: правительство Ульяновской области

Фото: правительство Ульяновской области

Тела погибших доставили в Ульяновскую область 29 ноября Фото: правительство Ульяновской области

С 20 числа жители региона несли к зданию авиакомпании цветы и свечи. 23 ноября в области приспустили все флаги, отменили развлекательные мероприятия и провели панихиды по погибшим. Семьям жертв теракта решено было выплатить по миллиону рублей. Правительство области также пообещало предоставить им путевки в санатории.

У четырех из пяти погибших ульяновцев остались дети в возрасте от двух лет. Жена одного из них на момент трагедии находилась в декрете.

«Так случилось, что сотрудники авиакомпании "Волга -Днепр" оказались в эпицентре бесчеловечных действий боевиков, 6 человек погибли, из них пять - ульяновцы. Оправдания подонкам, совершившим это злодеяние, нет, и быть не может. Как сказал наш Президент Владимир Путин, они должны быть наказаны, и, я уверен, не уйдут от возмездия. Я передаю слова искреннего сочувствия и поддержки родственникам, я скорблю вместе с вами! Правительство региона окажет всю необходимую помощь семьям пилотов. Светлая память!», - заявлял бывший тогда глава региона Сергей Морозов.

Гражданская панихида по жертвам террористов прошла в Доме культуры «Руслан» 30 ноября. Помимо родных и близких на церемонии прощания были и незнакомые с погибшими люди - неравнодушные горожане и первые лица области. Всего пришли порядка пяти тысяч человек.

Сотрудники авиакомпании похоронены на одной аллее на Заволжском кладбище в селе Архангельское. Там же позже была установлена мемориальная плита с выгравированными на ней именами погибших ульяновцев.

Погибших ульяновцев похоронили 30 ноября на Заволжском кладбище в селе Архангельское.

СЕЙЧАС

Время, как говорится, лечит раны и Ульяновская область не стала исключением. Спустя шесть лет на могилы погибших начали приходить все меньше людей, но самые близкие ни на секунду не забывали о своей потере. Они, равно как и в первые месяцы после трагедии, не идут на контакт с журналистами, замечая, что не хотят вспоминать произошедшее, и почти не говорят о своем горе в соцсетях.

«Вы знаете самое страшное в мире слово? "Никогда". Никогда не обнять близкого, никогда не попросить прощения у родного. Никогда не сказать, как сильно любишь. Самое страшное в мире слово - никогда», - написала Мария Гордеева, сестра погибшего авиатехника Павел Кудрявцев, в день его неслучившегося 28-летия.

Последующие годы она просто добавляла цифры в комментариях: 29, 30... В этом году Павлу могло исполниться 33 года.

Не говорят о произошедшем спустя годы и в авиакомпании «Волга-Днепр». Ни на собственном сайте, ни журналистам (запросы корреспондента «КП-Казань» остались без ответа).

Заметим, что в 2020 году компания приостановила полеты всех самолетов АН-124 «Руслан». Причина этого не в трагедии, произошедшей в Мали, а в аварийной посадке в аэропорту новосибирского Толмачево 13 ноября. К счастью, тогда никто не пострадал. Комментируя свое решение, руководство «Волга-Днепр» заметило, что «безопасность превыше всего».