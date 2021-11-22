«Зять уехал охранять школу с автоматом»: в Казани начали рассылать фейковые сообщения о готовящихся нападениях на детей

В столице Татарстана проводятся учения, о которых родителей школьников не предупредили. Фото: Олег ЗОЛОТО

Утро понедельника, 22 ноября, началось с паники в родительских чатах Казани. Многие начали писать о том, что школы, в которых учатся их дети, охраняют сотрудники Росгвардии, и предположили, что учащиеся могут быть в опасности.

«Вот почему значит зять утром зять уехал на работу охранять школу с автоматом», - переслала сообщение некая Галия.

«Не знаю, насколько достоверная информация. Решение о том, отправлять детей или нет [в школу] – на усмотрение родителей», - добавляет она после.

Вот такие сообщения начали появляться в родительских чатах утром 22 ноября.

Подобные сообщения были распространены горожанами в различных переписках, равно как и предупреждение о готовящихся нападения на школы столицы Татарстана. Несмотря на то, что автор уверяла, что информация – не фейк, она оказалась именно такой. Власти Казани заявили, что дети находятся в безопасности и никаких поводов для беспокойства нет.

«В Казани проводится отработка взаимодействия образовательных организаций с сотрудниками Росгвардии, проверяется работа тревожных кнопок и процесса усиления охраны. Учения проводимые с МВД, Росгвардией и МЧС являются важным шагом к обеспечению безопасности. Как и о любых учениях, заранее о них не уведомляют», - заявляют в пресс-службе мэрии города.

Власти просят не рассылать недостоверную информацию, чтобы «сделать информационное поле чуть менее тревожным».