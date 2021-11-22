Недетские решения: в Казани состоялся Всероссийский юниорский водный форум

В режиме он-лайн к мероприятию подключились более 500 участников со всей страны.

Столица Татарстана стала местом проведения уникального мероприятия для подростков, неравнодушных к вопросам экологии, сохранению рек и водоемов нашей необъятной страны. В Казани прошел Всероссийский юниорский водный форум, объединивший молодых специалистов, экспертов и профессионалов водохозяйственной отрасли, а также финалистов и победителей Российского национального юниорского водного конкурса. В течение нескольких дней участники делились опытом реализации молодежных проектов и новаторских идей экологической направленности и обсуждали меры, которые позволят улучшить экологию и жизнь современного и будущего поколений.

- Форум третий раз на своей площадке собирает молодежь, которая ежегодно участвует в водном конкурсе, обсудить накопившийся опыт реализации проектов. Проекты очень интересные и уникальные: от мониторинга, до практического внедрения по улучшению состояния водных объектов. Ребятами проделан большой объем работы, - рассказал журналистам директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов, экономики природопользования и управления федеральным имуществом Минприроды России Роман Минухин.

Из-за эпидемиологической обстановки мероприятие прошло в смешанном режиме: часть участников присутствовали непосредственно на площадке, еще более 500 человек из 85 регионов присоединились к участию по видеоконференцсвязи.

ТРИ ДНЯ НАСЫЩЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Форум проходил в течение трех дней, каждый из которых был уникален своими мероприятиями и задачами. Так, например, в первый день в мнистерстве экологии и природных ресурсов Татарстана состоялась стратегическая zero-сессия “Глобальные экологические вызовы”. На второй день впервые в истории Форума прошла сессия-диалог в формате «вопрос-ответ» со всеми регионами. Вопросы задавали и представители НКО, и молодые экологи. Не смотря на юный возраст участников, темы поднимались далеко недетсткие: это и проблемы сохранения уникальных водных объектов, создание и развитие охраняемых природных территорий и ряд других. Также участники обсудили проекты молодежных водных сообществ, тренды цифровизации и общественно-государственного партнерства в сфере образования, а также делились опытом реализации проектов Водного конкурса молодежных стартапов.

Советник руководителя Федерального агенства водных ресурсов Илья Разбаш подчеркнул практическую значимость форума и роль молодого поколения в нем.

- Молодежь предлагает удивительные идеи, а форум превращается в экспертную площадку, где мы обсуждаем интересные проекты и предложения, - отметил Илья Разбаш.

При этом, по словам спикера, диалог имеет практическое продолжение – будут намечены пути дальнейшего совершенствования регулирования системы водных ресурсов.

Илья Разбаш: "Молодежь предлагает удивительные идеи, а форум превращается в экспертную площадку".

Как добавил Разбаш, сегодня ведомство интересуют не только проекты, но и человеческий ресурс. Уже сейчас юные активисты могут формировать кадровый резерв экологических ведомств.

- Для федерального агентства это неоспоримый запас будущих кадров. Очень надеемся, что участвующие в конкурсе рассмотрят развитие именно так, - добавил Разбаш.

В свою очередь, Минухин дополнил список вакантных мест - отрасль нуждается не только в экологах и специалистах технического характера, но и финансистах, юристах.

В заключительный день ребята приняли участие в международной сессии.

Напомним, мероприятие проводит АНО «Институт консалтинга экологических проектов» при активной поддержке Федерального агентства водных ресурсов и Минприроды России.

КОНКУРС ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

- Мы поддерживаем все инициативы ребят, которые связаны с охраной и восстановлением водных ресурсов и в целом экологические проекты, - добавила директор АНО “Иститут консалтинга и экологических проектов”, руководитель Российского водного конкурса Наталья Давыдова.

Один из таких проектов – Российский национальный юниорский водный конкурс. Именно его финалистов объединил форум в Казани.

Впервые он состоялся в 2002-2003 учебном году. На первых порах для участия в конкурсе заявили 400 проектов из 20 субъектов России. Но со временем увеличилась и география участников, и количество заявленных проектов.

- Последние 10-15 лет получаем примерно полторы тысячи научно-исследовательских и прикладных проектов старшеклассников. Эти проекты каждый год делают 2000 школьников. Таким образом, даем возможность ребятам нарисовать такую траекторию будущего, которая будет полезна им, водным ресурсам и нашей стране в целом. Это общественно-государственное партнерство, которое мы развиваем 20 лет, чтобы поддержать инициативы ребят, - добавила Давыдова.

Участие в конкурсе открывает для подростков двери в мир серьезных свершений: ребята могут общаться, советоваться и предлагать свои идеи профессионалам отрасли экологии, а также представителям власти, причастных к реализации законодательных проектов. Победители конкурса получают денежные гранты для реализации собственных экологических инициатив.

Эксперты: надеемся, что талантливая молодежь захочет продолжить свое развитие в федеральных ведомствах.

ПРИМЕР ТАТАРСТАНА

Как отметили столичные эксперты, Татарстан в качестве площадки для проведения форума выбран не случайно.

- Какое направление ни возьми, Татарстан практически во всех лидер: и строительство очистных сооружений, и расчистка русел рек и берегоукрепления, - сказал Роман Минухин.

По сообщению министра экологии и природных ресурсов Татарстана Александра Шадрикова, на территории региона создана 271 мониторинговая точка на 69 водных объектах. Глобальные задачи решаются в рамках национального проекта “Экология”: федеральная программа “Оздоровление Волги”, «Сохранение уникальных водных объектов» и развития водохозяйственного комплекса в целом

Глобальные задачи в Татарстане решаются в рамках национального проекта "Экология".

В свою очередь Минухин добавил, что природоохранные наработки Татарстана интересны и актуальны для реализации в других регионах.