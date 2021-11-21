Забыл деньги на проезд: В Казани девушка заступилась за ребенка, которого не выпускали из автобуса

Ребенок проехал в автобусе еще три остановки, пока одна из вошедших пассажирок не заступилась за него. Фото: Алина НИЗАМОВА

Вечером 19 ноября в Казани 13-летний мальчик ехал на занятия в музыкальную школу на автобусе №28а и вдруг обнаружил, что забыл карту с деньгами на проезд дома. Тогда ребенок вышел на ближайшей остановке, но водитель догнал его и насильно затащил обратно для того, чтобы мальчик оплатил билет. При этом водитель громко ругался и нецензурно выражался, рассказала мама ребенка.

Несмотря на извинения мальчика, его объяснения и просьбы выпустить из автобуса, водитель насильно удерживал ребенка еще три остановки. За мальчика заступилась девушка, которая зашла в автобус спустя какое-то время. Она оплатила проезд за ребенка, и только после этого водитель отпустил подростка из общественного транспорта.

Сейчас мама 13-летнего мальчика ищет девушку, чтобы отблагодарить ее, сообщает «Татарстан 24».

Напомним, с понедельника, 22 ноября, на фоне напряженной ситуации с COVID-19 в Татарстане вводятся новые ограничительные меры в общественном транспорте. Продажа билетов на автовокзалах, автостанциях на маршруты регулярных перевозок пригородного и межмуниципального сообщения (за исключением межрегионального) в республике будет осуществляться только по предъявлению QR-кода на каждого пассажира старше 18 лет.

За проезд без QR-кода действует система штрафов. Так, за нарушение физическим лицам придется заплатить до 30 тысяч рублей; должностным лицам - до 50 тысяч; юрлицам придется выплатить до 300 тысяч.