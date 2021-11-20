«Работать с Пелагеей очень интересно»: Светлана Малюткина из Альметьевска прошла в третий этап музыкального проекта «Голос»

Светлана в дуэте с москвичкой Наталией Соболевой выступила с романсом «О, жизнь без завтрашнего дня!» на стихи Анны Ахматовой. Фото: принтскрин видео.

Вчера вечером, 20 ноября, на «Первом канале» показали первый выпуск этапа «Поединки» десятого сезона музыкального проекта «Голос», по итогам которого Светлана Малюткина из Альметьевска, участница команды Пелагеи, чемпионка КВН в составе команды «Сборная Татнефти» прошла в третий этап музыкального шоу.

Светлана в дуэте с москвичкой Наталией Соболевой выступила с романсом «О, жизнь без завтрашнего дня!» на стихи Анны Ахматовой. Получился очень нежный, трогательный, искренний и необычный дуэт.

С «Комсомолкой» Светлана поделилась, что выступать на этом этапе было волнительно.

– Если на слепых прослушиваниях я была свободна от волнения, потому что пришла с чистого листа и такая, какая я есть, то на поединках немного давила ответственность. Важно было не подвести наставника, оправдать ожидания и спеть так, как учили. Когда объявили, кто проходит дальше, были смешанные чувства: вроде и радость, но в то же время неловкость перед напарницей по дуэту. Я совершенно не привыкла толкаться локтями, тем более мы с Наташей, так скажем, «спелись» и мне было жаль, – отметила Светлана Малюткина.

Девушка также рассказала, что работать с Пелагеей ей было комфортно.

– С Пелагеей работать очень интересно! Она открывает во мне новые грани: тщательно подбирает репертуар, который раскрывает нас, как участников, с неожиданной, новой стороны. Она скрупулезно с нами занимается и контролирует каждую спетую нами ноту, – рассказала Светлана корреспонденту «КП-Казань».

Что девушка будет исполнять в следующем этапе – секрет, однако сама Светлана надеется, что ей вновь получится удивить зрителей и всех, кто за нее болеет. Фото: принтскрин видео.

Девушка также отметила, что участники проекта исполняют не готовый репертуар, наработанный годами, а экспериментируют, развиваются и пробуют себя в чем-то новом.

– Я была поражена выбором репертуара. Это произведение искусства! Здесь прекрасно все: текст Анны Ахматовой, музыка Алексея Рыбникова. Такого я еще никогда не пела, – рассказала Светлана.

Что девушка будет исполнять в следующем этапе – секрет, однако сама Светлана надеется, что ей вновь получится удивить зрителей и всех, кто за нее болеет.

– Очень благодарна землякам, близким и коллегам за поддержку и добрые слова. Буду удивлять в следующем этапе, – отметила Светлана Малюткина.

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