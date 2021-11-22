Для пенсионеров и инвалидов: Как в Чувашии поддерживают особые категории населения

Принять свой возраст, а также ограниченные физические возможности порой очень непросто. Особенно сложно научиться с этим жить, если человек оказывается практически один на один со своей проблемой - без родных и близких. Благо поддержка такой категории граждан специализированными службами в нашей стране закреплена на законодательном уровне, а система оказания социальных услуг постоянно развивается.

- Забота о старшем поколении всегда была и остается для нас приоритетом. Социальная служба республики оказывает всестороннюю помощь ветеранам, пожилым людям, инвалидам в преодолении трудной жизненной ситуации и решении проблем одиночества, - министр труда и социальной защиты Республики Чувашия Алена Елизарова.

Социальное обслуживание — это искренняя забота о людях, которая базируется на главных принципах - проактивный и индивидуальный подход в оказании помощи.

По данным ведомства, на сегодняшний день в республике из 300 тысяч лиц старшего поколения и 80 тысяч инвалидов регулярную помощь социальных работников получают порядка 10 тысяч человек. Это в первую очередь одинокие люди, утратившие способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянной посторонней помощи. Еще более 100 тысяч человек получают разовые услуги неотложного характера, а также консультативную и психологическую помощь. Степень и регулярность оказания помощи определяется сложностью ситуации, в которой оказались пожилые люди и инвалиды.

КТО ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ?

По сообщению чувашского Минтруда, для предоставления услуг по социальному обслуживанию в регионе заявлено 49 организаций - 39 государственных и 10 негосударственных, так называемые социально ориентированные некоммерческие организации.

Первые, с кем сталкиваются жители республики, - центры социального обслуживания населения. Они есть в каждом городе и районном центре Чувашии. Всего их 23.

Так, центры выявляют граждан, нуждающихся в услугах социальных работников, принимают жителей республики, у которых возникла необходимость в получении посторонней помощи, оценивают степень нуждаемости, определяют виды и объемы необходимых услуг, а также периодичность их предоставления и формы социального обслуживания.

- Человека, которому нужна помощь, можно встретить прямо на улице. Идешь к своему подопечному, смотришь - бабушка сидит. Спрашиваешь, нужна ли какая-то помощь. Она отвечает, что живет одна, родственников нет, помочь некому. Также мы обзваниваем группы риска. Мы узнаем у одиноких людей, как дела, как самочувствие, и предлагаем помощь. Они могут ответить, что сейчас помощь не нужна, а в следующий раз ответят, что настал момент, когда она уже нужна. Бывает, что пожилые люди боятся обременять собой, говорят: «Ну как я попрошу, мне неудобно, у вас там свои дела». В таких случаях я всегда улыбаюсь и говорю, что это моя работа, - рассказывает Марина Петрова, социальный работник Комплексного центра социального обслуживания населения г. Чебоксары.

КАК ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ?

Как отметила министр труда Алена Елизарова, на решение вопросов поддержки пожилых и инвалидов направлена реализация регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

- Мы постоянно совершенствуем технологии социальной работы, внедряем новые формы социального обслуживания, направленные на продление активного долголетия и повышение качества жизни пожилых граждан и инвалидов, - подчеркнула она.

Приоритетным является социальное обслуживание на дому, в привычных для человека условиях. В настоящее время социальные услуги на дому ежегодно получают порядка 5 тысяч человек.

Соцработники покупают продукты, лекарства, убирают квартиры, сопровождают на прогулках и помогают оформить документы.

- Бывают разные случаи, многое мы как соцработники пропускаем через себя. Кто-то жалуется на свои проблемы, у кого-то что-то случилось, человек делится с нами. Конечно, переживаешь вместе с ним. Важно уметь и человека успокоить, и самой в панику не впасть, потому что ситуации бывают разные. Это важная часть работы - общение, сочувствие. Нужно быть отзывчивым человеком, чтобы всем эффективно помогать. Потому что принести продукты и уйти можно легко, но пожилым людям нужно больше, - добавляет Марина Петрова.

Если возможности организовать уход на дому за пожилыми и инвалидами нет, их направляют на постоянное проживание в стационарные учреждения. Таких организаций в республике сегодня десять, и рассчитаны они на 2029 мест: это три дома-интерната для престарелых и инвалидов на 295 мест, а также шесть интернатов на 1733 места для инвалидов I и II группы старше 18 лет и один детский дом-интернат на 201 место для детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста с ментальными нарушениями здоровья.

Кроме того, пожилые люди и инвалиды постоянно проживают в стационарных отделениях при 17 центрах социального обслуживания населения. Эти отделения небольшие - от 10 до 40 мест, и в общей сложности они рассчитаны на 400 мест.

В Министерстве труда и соцзащиты Чувашии подчеркивают, что в стационарные организации социального обслуживания направляют централизованно и это не зависит от места проживания.

- В интернатах созданы условия не только для сна и отдыха, но и предоставляется 4-разовое питание, осуществляется динамическое наблюдение медицинскими работниками за состоянием здоровья, проводятся лечебные и реабилитационные процедуры, организована дневная занятость, созданы условия для занятий творчеством, физической культурой и спортом, - подчеркивают в ведомстве.

В последние годы активное развитие получил такой формат оказания услуг, как стационарозамещающие технологии, когда досуг и необходимая помощь оказывается не на круглосуточной или не на беспрерывной основе. Ежегодно их получателями становятся более 13 тысяч граждан. Так, например, для профилактики одиночества и организации содержательного досуга в Чебоксарах работает «Мини-клуб для пожилых» - пять дней в неделю участники проекта собираются на квартире одного из обслуживаемых граждан. Также реализуют проекты «Социальная гостиница» и «Служба социальных сиделок». Еще один интересный проект - «Социальная квартира», в рамках которого пожилого человека или инвалида временно за определенную плату размещают в организации социального обслуживания на период отпуска детей. На базе Кугесьского дома престарелых и инвалидов, и Комплексного центра социального обслуживания населения Чебоксар для кратковременного ухода за пожилыми людьми с тяжелой патологией предлагают услугу «передышка».

Также на базе Тарханского психоневрологического интерната открыта тренировочная квартира по сопровождаемому проживанию. Также в Минтруде Чувашии отмечают, что в декабре этого года откроют еще две тренировочные квартиры на базе Атратского дома-интерната и Ибресинского психоневрологического интерната и тренировочную бытовую комнату на базе Калининского психоневрологического интерната. В следующем году планируется открытие трех объектов - двух тренировочных бытовых комнат на базе Атратского дома-интерната и филиала Ибресинского психоневрологического интерната в селе Убеево Красноармейского района, еще одной тренировочной квартиры на базе Тарханского психоневрологического интерната.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Специализированную квалифицированную поддержку оказывают также и родственникам пожилых и инвалидов - в Чувашии реализуют проекты «Школа активного долголетия», «Школа ухода», «Школа правильного питания» и другие. К проведению занятий привлекаются врачи медицинских организаций. В этом году более 300 человек прошли обучение правилам ухода за тяжелобольными людьми, около 200 человек воспользовались услугами пункта проката технических средств реабилитации, более 8 тысяч раз выезжала по адресам мобильная бригада социальных работников.

Вместе с этим органы социальной защиты оказывают бесплатную психологическую, юридическую и другую адресную помощь.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

В городе Чебоксары можно обратиться в центр социального обслуживания по телефону 54-00-57, в Новочебоксарске - 78-51-90, в Алатыре и Алатырском районе - 2-02-29, в Канаше и Канашском районе - 2-22-64, в Шумерле и Шумерлинском районе - 2-69-11. Телефоны центров соцобслуживания в других районах и городах республики можно найти на их официальных сайтах в сети Интернет. Дополнительная информация по организации социального обслуживания размещена на сайте Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики и подведомственных организаций социального обслуживания.