В Казани скончалась одна из студенток, которая пострадала при массовом отравлении на вечеринке

У девушки отказало сердце. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В больнице Казани скончалась студентка, которая отравилась на вечеринке метанолом. Девушку госпитализировали одной из первых. Врачи сразу оценили ее состояние как тяжелое. Спустя несколько дней – вечером 18 ноября, они зафиксировали смерть девушки - у нее отказало сердце.

- К сожалению, одну пациентку спасти не удалось несмотря на все усилия врачей, которые буквально все эти дни жили в больнице и не отходили от постели пострадавшей. От имени Министерства здравоохранения республики Татарстан и лично министра приносим свои соболезнования, - сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, всего на той вечеринке в больницу с отравлением метанолом попали 15 студентов. Большинство из них находится в средней степени тяжести. По их словам, все они пили купленный суррогатный алкоголь, который был разлит в пятилитровую пластиковую бутылку. Следователи сразу возбудили уголовное дело по статье «сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Начали искать бутлегеров, которые продали ребятам контрафактный алкоголь, а также осматривать место происшествие – частный дом, который студенты арендовали для вечеринки в казанском поселке Салмачи. Тогда-то правоохранители нашли настоящий суррогат в багажнике каршерингового авто. Оказалось, что молодые люди купили эту бутыль и кинули в машину, а когда приехали на вечеринку вместо этого спиртного по ошибке вытащили лежащую рядом бутылку с «незамерзайкой». Добавили в нее ароматизаторов и подали на стол.

Найденный суррогат, к слову, проверили – следов метанола обнаружено не было. Но его продавцов все равно нашли и задержали. За продажу контрафакта перед законом ответят четыре жителя Казани.

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