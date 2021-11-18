Открыта запись на бесплатные юридические консультации в фонде «День добрых дел»

Юридическая служба благотворительного фонда «День добрых дел» регулярно консультирует людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, по разным вопросам. Расписание работы юристов в ноябре:

- Еженедельно по четвергам 10.00-12.00 Консультация юриста по общим вопросам.

- 19 ноября 10.00-12.00 Консультация юриста по семейным вопросам. Прием ведет специалист с более чем шестилетним опытом успешной практики в семейно-правовых спорах, директор компании «Верикон», общественный помощник уполномоченного по правам ребенка по РТ Наталья Веретенникова. Она ответит на вопросы, связанные с нюансами при расторжении брака, разделе имущества, с брачным контрактом, спорами о детях и алиментах, установлением отцовства и другие.

- 30 ноября 10.00-12.00 Консультация по имущественным вопросам от Росреестра и Кадастровой палаты РТ. Юристы помогут с вопросами по оформлению недвижимости в собственность, составлением договоров купли продажи, дарения и другие.

Прием проходит онлайн или в фонде по адресу ул. Калинина, 3. Чтобы записаться на консультацию, необходимо предварительно позвонить по телефону: 8 (843) 236-65-61.

СПРАВКА

«День Добрых Дел» - благотворительный фонд, созданный волонтерской группой в 2009 году. Среди основных проектов фонда:

Благотворительный склад «Хорошие руки» - первый в Казани и один из немногих в России централизованных пунктов приема, обработки, хранения и распределения бывшего в употреблении имущества граждан и организаций. 3 склада в г. Казань ежегодно обеспечивают одеждой, обувью и предметами быта около 12 тысяч малоимущих, многодетных, пенсионеров и другие незащищенные слои населения на безвозмездной основе.

Театр без границ – совместный проект фонда и Казанского ТЮЗа, который делает возможным комфортный просмотр спектаклей в театре одновременно и для здоровых зрителей, и для зрителей с инвалидностью. На спектаклях «Театра без границ» зрителям с проблемами со зрением тифлокомментатор через наушники описывает всё происходящее на сцене (декорации, эмоции и действия актёров), а сурдопереводчик помогает «услышать» спектакль слабослышащим с помощью языка жестов. В рамках проекта адаптированы 6 спектаклей из репертуара ТЮЗа. В 2021 году за реализацию проекта фонд признан победителем X Региональной премии «Серебряный Лучник» - Приволжье в номинации «Благотворительность и корпоративная социальная ответственность».

Знакомство с профессией – профориентационный проект, в рамках которого фонд организует экскурсии в различные организации для детей, в том числе из многодетных, малоимущих семей, из специальных учреждений. Цель – показать, как «выглядят» разные профессии изнутри, чтобы дать ориентир при выборе учебного заведения и профессии в будущем, помочь в социализации детей из неблагополучных семей и интернатов. Экскурсии проходят регулярно. За последние годы участники проекта побывали в театрах им. Г.Камала и Казанском ТЮЗе, ГосСовете РТ, аэропорту «Казань», ГТРК «Татарстан», LEDEL, «КАМАЗ-Мастер», «Пятерочке», Акульчеве, Икее, на заводе «Казаньоргсинтез», КНИТУ-КАИ им. Туполева, в метрополитене и др.

Социальное такси – сервис по перевозке пассажиров с ограниченными возможностями. Специальный микроавтобус оборудован пандусом, креплениями и другими техническими средствами, обеспечивающими необходимое удобство для пассажиров, передвигающихся в инвалидных колясках. Все перевозки осуществляются бесплатно, проект финансируется за счет благотворительных пожертвований граждан и организаций. Наиболее популярные маршруты – в больницы, поликлиники, реабилитационные центры.

Сайт фонда «День Добрых Дел» , телефон: 8 (843) 236-65-61.