Профессор Юрий Нефедьев об упавшей 17 ноября комете: Никакой опасности для жителей Татарстана она не представляла

Космическое тело было видно также и в соседних регионах. Фото: скриншот с видео

Это сейчас ученые успокаивают и говорят, что никакой опасности не было. Но в соцсетях очевидцы все еще продолжают размышлять о том, что было бы если бы комета упала на населенный пункт и публиковать ее снимки. При этом какой-либо паники нет.

- Вечером ехал домой с работы. Увидел свечение и падение объекта. Сначала подумал странный какой-то салют, потом: «Эх звезда упала, а желание не загадал». Все произошло очень быстро, но красиво. Испуга никакого не было, только удивление, - рассказал «Комсомолке» Валерий Ермаков.

К слову, яркое комету видели и в соседних регионах, но, скорее всего, она упала именно в Татарстане. По словам профессора кафедры вычислительной физики и моделирования физических процессов КФУ, директора Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта Юрия Нефедьева, жители Поволжья увидели самый обыкновенный метеорит или по-научному – болид.

– Это абсолютно штатная ситуация, такое явление происходит достаточно часто. Этот болид был небольшого размера, всего несколько десятков сантиметров. Никакой опасности для жителей Татарстана он не представлял, потому что вероятность того, что такое тело может упасть на дом, машину или человека очень мала. Метеорит или сгорел в атмосфере, или какая-то часть болида упала на землю – точно сказать невозможно. Найти фрагменты будет очень сложно, потому что территория Татарстана – это леса, – отметил в разговоре с «Комсомолкой» Нефедьев.

При этом профессор предупредил, что весь ноябрь жители Земли могут наблюдать такое космическое явление, как метеорный поток Леоинды. Он происходит из-за распада кометы Темпеля-Туттля, которая какое-то время летала вокруг Солнца и из-за высоких температур космическое тело разрушилось. Сейчас его фрагменты находятся в виде облака пыли на траектории движения Земли.

– Мы каждый год влетаем в это облако и наблюдаем метеоритный поток. Космические тела, фрагменты метеоритов сгорают и ионизируют воздух, - сказал Юрий Нефедьев.

По его словам, именно этот светящийся воздух мы и видим, как падающие звезды или метеориты.