Абоненты Tele2 в Татарстане получат скидку на покупки в гипермаркетах «Лента» и «ВкусВилл»

Tele2 в Татарстане пополнила программу лояльности «Больше» новыми предложениями. Теперь она включает скидки на покупки в магазинах «Лента» и «ВкусВилл», а также пироги, роллы или пиццу в подарок от известных кафе Казани.

Tele2 изучает пристрастия своих абонентов и включает в программу лояльности предложения, которые соответствуют предпочтениям клиентов. В холодное время года жители региона проявляют повышенный интерес к акциям, связанными с покупкой продуктов и готовых блюд.

Программа лояльности «Больше» дарит всем клиентам Tele2 купон в гипермаркеты «Лента». Специальное предложение актуально до 30 ноября и позволяет сэкономить от 20% до 25% стоимости энергетических и спортивных напитков, кулинарии и колбасных изделий. Купон на скидку необходимо предъявить вместе с картой постоянного клиента на кассе магазина перед оплатой товаров. А «ВкусВилл» по специальному промокоду дарит скидку 200 рублей на первый онлайн-заказ от 1000 рублей.

«Время пирогов» дарит всем абонентам оператора в Казани, сытный мюнхенский пирог при заказе на сумму от 1000 рублей. Чтобы воспользоваться предложением, необходимо активировать промокод в программе лояльности «Больше» и ввести его в поле для комментариев при заказе на сайте. Акция действует как на доставку, так и на самовывоз. Ресторан «Тануки» подарит порцию роллов «Калифорния дрим» при заказе на сумму от 990 рублей. Промокод программы лояльности необходимо ввести в приложении TanukiFamily. До конца ноября при покупке блюд паназиатской кухни на сумму более 1000 рублей MyBox сделает скидку 200 рублей. В Казани и Набережных Челнах «Папа Джонс» дарит пиццу диаметром 35 сантиметров всем абонентам Tele2, заказавшим пиццу на 999 рублей. Промокод нужно вводить в соответствующее поле при оформлении доставки на сайте.

Также программа лояльности «Больше» позволяет абонентам Tele2 получить скидки и подарки по более чем двадцати предложениям, в числе которых серебряные украшения, бесплатные онлайн-курсы и кэшбэк за покупку на крупных маркетплейсах. Воспользоваться привилегиями могут все клиенты оператора. Достаточно зайти на страницу программы лояльности «Больше» в приложении «Мой Tele2» или на сайте, подобрать интересное предложение, нажать кнопку «активировать» и следовать описанию в спецпредложениях.