Мир говорит о правде

Стремительно летит время... Складывается впечатление, что в настоящее время человек настолько погружен в пучину «самости», что совершенно позабыл о главном. О том, например, что он свободен в своем выборе, что он здесь не только для того, чтобы удовлетворить только материальные потребности или исключительно продлить род.

4 декабря 2021 года состоится знаковая по своей сути международная онлайн конференция «Глобальный кризис. Время правды» 18+, которая расставит точки над «i» не только относительно изменения климата и экологии, но и ключевых вопросов жизни всей планеты и общества.

Именно из-за однобокой подачи и трактовки СМИ, недоговорок с экранов телевизоров люди не владеют правдивой информацией об очень важных проблемах, касающихся всего человечества. Люди привыкли к тому, что им открыто лгут с телеэкранов и в прессе в вопросах экологии, что климат «под контролем». Но суть в том, что рано или поздно нужно будет снять «розовые очки», скрывающие реальное положение дел. И это время, время правды уже пришло, призывая «скинуть пелену» и посмотреть на всё трезвым взглядом, очнувшись от иллюзорного «всё хорошо» или «на наш век хватит».

Потребительский формат до сих пор правит во всех сферах жизни общества, и люди в большинстве своем попросту забыли, что они люди. Но мы же люди, а не звери! Ведь Каждый – это Человек с большой буквы, и это очень важно. Подтверждением тому являются многочисленные волонтерские инициативы по всему миру. Например, в настоящее время волонтерами из 180 стран мира реализуется глобальный проект «Созидательное общество», ориентированный на качественный цивилизационный переход из потребительского в созидательный формат общества. Общества, где ценность жизни стоит на первом месте, в котором все люди смогут жить без войн и конфликтов как действительно дружная семья, в котором никогда никого не бросают на произвол судьбы.

4 декабря 2021 года состоится Международная конференция «ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС. ВРЕМЯ ПРАВДЫ» 18+, которая организована волонтерами из 180 стран и будет синхронно переводиться на более чем 100 языков мира, и на которой будут освещаться глобальные проблемы всего человечества. Трансляция будет по всему миру, на разных платформах, на сайте. Приглашаем всех узнать о реальном положении дел на планете и что каждый сегодня сможет сделать, чтобы завтра было человечным, творческим и созидающим.