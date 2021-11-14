Участники конкурса рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!» голосуют за то, чтобы всегда был мир на Земле

Юные художники, приславшие рисунки в редакцию «Комсомольской правды» в Татарстане, своими работами голосуют за то, чтобы всегда были солнце и мир на земле.

Ксения Лаврентьева – девятиклассница из Чистопольской школы № 10 для детей с ОВЗ. «Пусть всегда будет Мир» - название ее рисунка.

Ксения – творческая личность. Помимо рисования увлекается рукоделием, работает с природным материалом, занимается лыжным спортом. У нее много друзей.

Адель Васильев из Мамадышской школы-интерната для детей с ОВЗ свой рисунок лаконично подписал: «Я выбираю мир!».

Адель - веселый, трудолюбивый, отзывчивый мальчик. Про него родители говорят "сынок с доброй душой". Адель с большим желанием учится, посещает кружки. Он всегда готов помочь своим товарищам добрым советом. Очень любит помогать по хозяйству своей семье, а в свободное время любит смотреть мультфильмы, читать сказки и рассказы о добре. Часто свои мысли он изображает в рисунках. Всегда радуется за отлично выполненную работу.

Напоминаем, что конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Тематика детских работ может быть любой. Возраст участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Татарстане.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше). Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!