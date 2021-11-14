Конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»: обзор работ от 14 ноября

Просматривая рисунки, присланные детьми на конкурс «Комсомольской правды», становится радостно и светло на душе от обилия солнца, улыбок, ярких сочных красок. «Пусть всегда будет Солнце!» – вот главный лейтмотив детских творений.

Алина Нагаева из Бавлинской МАОУ СО школа №514 на своем рисунке провозгласила: «Пусть всегда будет живая наша Земля».

Алина - добрая, отзывчивая, легко находит общий язык с окружающими. Из школьных предметов любит алгебру. В свободное время с охотой рисует.

Альбина Каримова из Казанской школы-интерната №1 назвала свой рисунок «Жизнь в любви».

Мама Елена Альбертовна Каримова рассказывает:

«Моя дочь Альбина почти не говорит, очень мало слов, но она очень жизнерадостный ребёнок и коммуникабельный».

Тимур Алексеев учится в Высокогорской средней общеобразовательной школе №1. «Пусть всегда будет солнце»: назвал он свой рисунок. Тимур спокойный, любознательный мальчик. Читает много, любит рисовать.

Напоминаем, что конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Тематика детских работ может быть любой. Возраст участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Татарстане.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше). Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!