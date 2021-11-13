В Татарстане водитель иномарки спровоцировал ДТП, в котором погиб младенец

От удара один из автомобиль буквально выбросило с дороги. Фото: ОГИБДД Елабужского района

13 ноября на автодороге Елабуга-Лекарево-Армалы, недалеко от деревни Колосовки, произошло смертельное ДТП. Около 16:20 там столкнулись Chevrolet Niva и «ВАЗ 21150». По предварительным данным, 61-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра, и прогнорировал сплошную линию разметки. От удара один из автомобиль буквально выбросило с дороги.

Прибывшие на место медики госпитализировали четырехмесячного мальчика - пассажира «ВАЗа». Несмотря на старания врачей районной больницы, ребенок скончался в реанимации.

Подробности трагедии устанавливаются.