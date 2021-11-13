Пожар в многоэтажном доме в Бавлах: стала известна предполагаемая причина трагедии

По факту гибели двух человек следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Фото: МЧС Татарстана

Вечером 12 ноября в Бавлах жителей многоэтажки на улице Салиха Сайдашева, 19а эвакуировали из-за возгорания в одной из квартир на втором этаже. На место прибыли медики и пожарные, которые обнаружили в горящей квартире тела 50-летнего мужчины и четырехлетнего мальчика. Предположительно, они скончались от отправления угарным газом.

Пожарные локализовали пожар и ликвидировали открытое горение дивана на площади 2 квадратных метра. Фото: МЧС Татарстана

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Главной причиной пожара следственный комитет считает неисправность электроприборов. Фото: МЧС Татарстана

- Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неисправность электроприборов, - сообщает пресс-служба следственного комитета республики.