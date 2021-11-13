Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 ноября 2021 12:10

Пожар в многоэтажном доме в Бавлах: стала известна предполагаемая причина трагедии

В результате ЧП скончались мужчина и его малолетний сын. Возбуждено уголовное дело.
Инзиля ШАКИРОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
По факту гибели двух человек следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По факту гибели двух человек следственный комитет республики возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Фото: МЧС Татарстана

Вечером 12 ноября в Бавлах жителей многоэтажки на улице Салиха Сайдашева, 19а эвакуировали из-за возгорания в одной из квартир на втором этаже. На место прибыли медики и пожарные, которые обнаружили в горящей квартире тела 50-летнего мужчины и четырехлетнего мальчика. Предположительно, они скончались от отправления угарным газом.

Пожарные локализовали пожар и ликвидировали открытое горение дивана на площади 2 квадратных метра.

Пожарные локализовали пожар и ликвидировали открытое горение дивана на площади 2 квадратных метра.

Фото: МЧС Татарстана

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Главной причиной пожара следственный комитет считает неисправность электроприборов.

Главной причиной пожара следственный комитет считает неисправность электроприборов.

Фото: МЧС Татарстана

- Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неисправность электроприборов, - сообщает пресс-служба следственного комитета республики.

ЧПИнтересное