В Татарстане в рамках всероссийской акции «Красная гвоздика» волонтеры собрали более 100 тысяч рублей на высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам ВОВ своего региона

В памятный год 80-летия с начала Великой Отечественной войны тысячи россиян по всей стране поддержали ветеранов в рамках ежегодной всероссийской акции «Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколений». Мы помним каждого, кто прошел тяжелейшие годы Великой Отечественной войны и благодарны тем, кто защищал нашу Родину. Однако память и благодарность должны жить не только в историях и мыслях, но и в поступках.

Маленький вклад каждого, кто приобрел бумажный значок за любое посильное пожертвование у волонтеров или металлический значок на известных ритейл-платформах, имеет огромное значение для тех, кому сегодня нужна наша поддержка. В этом году в акции приняли участие 75 регионов и очень большой вклад в нее внесли волонтеры, поддерживающие акцию каждый год: участники ВОД «Волонтеры Победы» и «серебряные» волонтеры (волонтеры 55+).

В Татарстане в рамках акции «Волонтеры Победы» собрали более 100 тысяч рублей, что стало огромным прорывом для региона, который еще год назад не входил в топ-10 по количеству собранных средств, а теперь занимает шестое место в десятке лидеров. Активисты всероссийского общественного движения поддерживают акцию «Красная гвоздика» с самого начала, чем оказывают неоценимую помочь ветеранам ВОВ.

- Я поздравляю с достойными результатами акции всех, кто принимал в ней участие в этом году. Благодарю волонтеров, которые проявили стремление помогать тем, кто нуждается в нашей помощи, особенно в непростых условиях на фоне пандемии. Особую благодарность хочу выразить всем, кто по зову сердца приобрел значок или сделал пожертвование. Каждый значок «Красная гвоздика» - это реальный вклад в помощь ветеранам нашей страны, - говорит исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

Вырученные с распространения значков «Красная гвоздика» средства традиционно вернутся в регион в приумноженном фондом эквиваленте и пойдут на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам ВОВ в Татарстане. Теперь благотворительный фонд «Память поколений» сможет обеспечить еще больше ветеранов дорогостоящими слуховыми аппаратами, протезами, лекарствами и многим другим. Фонд также помогает госпиталям для ветеранов передовым медицинским оборудованием. Каждый реализованный за пожертвование и приобретенный значок «Красная гвоздика» — это реальный вклад в помощь защитникам нашей страны.

СПРАВКА

Благотворительный фонд «Память поколений» — единственная в России некоммерческая организация, формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотехнологичной помощи взрослой категории граждан — ветеранам боевых действий. Фонд помогает ветеранам всех войн и конфликтов, в которых принимала участие наша страна. Фонд основан 22 июня 2015 года и за время своего существования оказал помощь почти 16 тысячам ветеранов по всей стране на сумму около 2 млрд рублей.

Сайт фонда «Память поколений»

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