Участница конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!» Анастасия Данилова: «Рисую для себя, для души»

Не часто на конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» в редакцию «Комсомольской правды» в Татарстане приходят рисунки с историями авторов, написанных от первого лица. Сегодня знакомим наших читателей с двумя такими ребятами.

Анастасия Данилова учится в ГБОУ «Нурлатская школа - интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья». О себе она пишет так:

«Я, Данилова Анастасия учусь в девятом классе. У меня много увлечений. Люблю рисовать. Вышивать, вязать, занимаюсь лозоплетением. Больше всего мне нравится рисовать. Я люблю рисовать природу, цветы, животных, сказочных персонажей. Конечно, я в художественную школу не хожу. Рисую для себя, для души. Просто мне это нравится. Стараюсь участвовать во всех конкурсах».

Свой рисунок Настя назвала «Я держу на ладошках солнце».

Булат Хабиров – житель Казани. Его рисунок называется «Красивая осень». Он посещает школу для слепых и слабовидящих.

О себе мальчик рассказывает:

«Меня зовут Булат. Мне 12 лет, учусь в 6А классе. Люблю рисовать и лепить, занимаюсь актерским мастерством, вокалом, плаванием, хожу на адаптивный футбол для детей с ДЦП. Очень люблю собирать кубик-рубика на время и собираю даже под водой».

Напоминаем, что Конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Тематика детских работ может быть любой. Возраст участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Татарстане.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше). Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!