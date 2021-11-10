Ульяновские полицейские призывают жителей региона сообщать о продаже фиктивных документов о прививках против коронавируса (COVID-19) и отрицательных результатах теста

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УМВД России по Ульяновской области предупреждает: за изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность.

Наказание предусмотрено не только в отношении должностных лиц, которые подделывают сертификаты о вакцинации, но и в отношении граждан, покупающих и использующих их.

Согласно статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» за подделку и сбыт сертификата о вакцинации максимальное наказание - до двух лет лишения свободы, а за покупку и хранение документа - до одного года лишения свободы.

Кроме того, полицейские предостерегают, что при приобретении сертификата о вакцинации без прививки есть вероятность стать жертвой мошенников - заплатить деньги, а документ не получить.

УМВД России по Ульяновской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части регионального УМВД: +7 (8422) 42-29-60, +7 (8422) 42-29-80 или 102, а также по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД. Номера телефонов можно найти на официальном сайте УМВД России по Ульяновской области и в разделе «Контакты». Кроме того, оставить свое обращение вы можете на сервисе «Прием обращений» сайта 73.мвд.рф.

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.