Конкурс рисунков детей-инвалидов «Пусть всегда будет Солнце!»: обзор работ участников от 10 ноября

Вере Фокиной 7 лет. «Солнышко проснулось - детям улыбнулось!» – так назвала она свой рисунок.

Девочка учится в МБОУ «Кукморская средняя школа №3» Кукморского района Татарстана. Верочка посещает реабилитационный центр «Милосердие». Она очень добрая, светлая девочка. Любит танцевать и рисовать. Как рассказывают сотрудники центра, Верочка – одна из самых активных участниц социокультурных мероприятий.

У Арины Петровой необычный рисунок, который называется «Добрый волк». Арина ученица 7 класса ГБОУ «Мензелинская школа-интернат». Очень любит рисовать, шить и петь.

Напоминаем, что Конкурс «Пусть всегда будет Солнце!» стал возможен благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Тематика детских работ может быть любой. Возраст участников - от 3 до 16 лет. Конкурс предназначен для детей с ОВЗ, проживающих в Татарстане.

Редакция ждет новые заявки.

Подать заявку можно по ссылке.

Там же заполняется форма и прикрепляется рисунок (не более двух).

Срок подачи до 14 Ноября (но желательно как можно раньше). Затем рисунки будут опубликованы на сайте «Комсомолки», где и пройдет народное голосование, которое завершится 15 декабря. По его итогам будут объявлены победители. Лауреаты конкурса получат денежные призы и дипломы.

Оригиналы детских работ «Комсомолка» ждет по адресу:

420080, Казань, пр. Ямашева, д.10, офис 301

Присылайте творческие работы своих детей. Рисуйте и выигрывайте!