В Татарстане ревнивца, который натравил на соперника собаку и зверски зарубил его топором, приговорили к 10 годам колонии

Более года мужчина ожидал приговора, находясь в камере СИЗО. Фото: прокуратура Татарстана

Верховный суд Татарстана огласил приговор по уголовному делу 38-летнего жителя Набережных Челнов. Его признали виновным в угрозе убийством и непосредственно в убийстве. Сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Свою вину мужчина частично признал. Суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год, - отметили в надзорном ведомстве.

При этом сторона гособвинения просила для виновного 19,5 лет колонии. Как отметили в прокуратуре Татарстана, вопрос об обжаловании приговора будет решаться после изучения итогового судебного решения и протокола судебного заседания.

Напомним, жуткое убийство в Набережных Челнах произошло в сентябре 2020 года. Осужденный слал на мобильный телефон свой бывшей жене сообщения с угрозами о расправе. Ревнивцу не понравилось, что та после развода начала встречаться с другим мужчиной.

В итоге злоумышленник посреди бела дня подкараулили парочку около медцентра на проспекте Чулман, когда та приехала на машине. Когда женщина вышла из нее и пошла к себе на работу. Ревнивец подбежал к автомобилю, за рулем которого сидел новый сожитель его экс-супруги, и начал бить топором стекла. Жертва нападения попыталась скрыться, но злоумышленник натравил на мужчину бойцовскую собаку, которую привел с собой. Ревнивец настиг соперника и повалил его на землю, после чего зверски на глазах очевидцев зарубил его топором. Затем он было погнался за бывшей женой. Но та успела скрыться в здании медцентра. В итоге нападавший вместе со своей собакой поспешил скрыться. Правда, вскоре его нашли и задержали полицейские. На время следствия мужчину поместили под стражу.