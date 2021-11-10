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Общество10 ноября 2021 14:37

В Набережных Челнах всех жильцов пострадавшего от взрыва газа дома заселят обратно до конца 2021 года

Для этого все процессы от экспертизы до монтажных работ ведутся параллельно
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Расчистка этажей, где произошли обрушения, полностью завершена, Фото: nabchelny.ru

Расчистка этажей, где произошли обрушения, полностью завершена, Фото: nabchelny.ru

Несмотря на то, что ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев озвучил, что на восстановление пострадавшего от взрыва газа дома по улице Татарстан уйдет несколько месяцев, у его жильцов есть все шансы вернуться в свои квартиры раньше. Заселение в квартиры после ремонта планируется произвести до конца 2021 года, сообщает пресс-служба администрации города.

- На сегодня расчистка этажей, где произошли обрушения, полностью завершена, установлены новые перекрытия, приступили к монтажу стеновых панелей, - отметил на встрече с жильцами дома зам руководителя Исполкома Набережных Челнов Ильмир Исхаков.

По его словам, восстановительные работы организованы таким образом, что все необходимые процессы - от экспертизы до монтажа конструкций, идут параллельно. В связи с этим на объект специалисты выезжают каждый день для принятия совместных решений прямо на месте.

Что же касается вопросов о выплате компенсации за утраченное имущества в результате ЧП, то, по заверениям первого зам руководителя Исполкома города Ильи Зуева, его оценка будет проходить по графику, который будет подготовлен 17 ноября.

- Индивидуальное общение будет с жителями каждой квартиры. Эксперты будут приглашать и показывать, что они увидели в вашем жилье, и как это будет оцениваться. Все вопросы, предложения вы сможете обсуждать на встречах. Думаю, в течение 10 дней мы эти работы закончим, – заявил Илья Зуев.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси в доме на улице Татарстана в Набережных Челнах произошел вечером 25 октября в квартире на четвертом этаже панельного многоквартирного жилого дома. Были повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажами. Из-под завалов спасатели живыми достали 11-летнего мальчика и его 17-летнего брата, а также 70-летнего пенсионера Владимира Рочева.

Всех их с различными травмами доставили в больницу. Чуть позже сотрудники МЧС из-под бетонной плиты спасли еще одну выжившую – 22-летнюю Аделину Загриеву. Девушку, как и остальных, увезли в больницу, где она от полученных травм скончалась на операционном столе.

Кроме того, на следующее утро с ушибами за медпомощью самостоятельно обратилась еще одна пострадавшая - 48 летняя женщина. Ее в последствии отпустили домой - на амбулаторное лечение.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его продолжают расследовать наравне с делом возбужденным в отношении Владимира Рочева. Однако от полученных травм пенсионер скончался в больнице. Рассматриваются также версия некачественного оказания услуг по газоснабжению.

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