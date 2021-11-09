Ульяновские полицейские раскрыли факт незаконного вылова водных биологических ресурсов

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В рамках проведения профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению незаконной добычи, переработки, оборота рыбы и других водных биоресурсов сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Димитровградский» на берегу реки Бирля около поселка Воля Мелекесского района Ульяновской области задержали 49-летнего неработающего жителя Самарской области, который осуществлял незаконную ловлю с помощью запрещенного орудия.

В ходе досмотра полицейские изъяли три рыболовные косынки и свежепойманную рыбу в количестве 40 штук на общую сумму 10 000 рублей.

В настоящее время по данному факту отделом дознания МО МВД России «Димитровградский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

УМВД России по Ульяновской области напоминает, что за незаконную добычу водных биологических ресурсов действующее законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Ульяновской области.