Актер Антон Богданов: «Русский человек понимает гораздо быстрее именно через призму юмора»

Фото: ТНТ

Такие люди, как Нуждин, нужны – их сильно не хватает. Мы же хотим видеть Данилу Багрова, потому что хотим быть такими, но нам не хватает смелости, энергии, ресурсов. А такие люди, как Нуждин и Мясник, честны в своем мировоззрении, идут до конца, и это людям нравится, потому что люди часто в своем мировоззрение слабы, часто идут на компромиссы. Нуждин и Мясник на компромиссы не идут. Поэтому они к себе притягивают.

- Расскажите про съемки. Снимали все так же в Кировске?

- Часть в Кировске, часть в Москве на хромакее. Второй сезон получился богаче по сюжету, по трюкам, художественному и сценарному наполнению. Я рад, что сериал понравился людям, и руководство канала позволило нам сделать второй сезон, и, скажу откровенно, увеличило бюджет, что и позволило нам делать трюки. Сериал стал вкуснее, ярче.

- На Кинопоиске у вас отмечены несколько проектов в производстве – «Чемпион мира», «Мира» и другие. Кого вы там играете?

- «Чемпион мира» Алексея Сидорова выйдет в декабре, меня и Витю Добронравова взяли в фильм без кастинга, как приятелей, просто сказали: «Ребят, приходите, будете сниматься в кино». Потом Леша нас «обрадовал», сказал, что нас из фильма вырезали, потому что хронометраж большой. Сыграл я там реального персонажа, товарища Анатолия Карпова Васю Брыкина, который отвечал за его питание, за то, чтобы нашего гроссмейстера и всю его команду не отравили. На него ведь были покушения, в том числе через еду.

Фильм «Мира» снимает Дмитрий Киселев, мой товарищ и первый режиссер, который позвал меня в полный метр. Но до выхода «Миры» еще долго, кажется, фильм еще не досняли. У меня там роль спасателя.

Фото: ТНТ

- Вы снялись в короткометраже «Ангел» Саши Петрова. А почему вам интересно сниматься в короткометражках? Есть мнение, что это всегда пространство для эксперимента, поиск чего-то нового. Снимали когда-нибудь короткометражки – может быть, в стол?

- Слава богу, я снимал короткометражки и не в стол. Моя документальная короткометражная работа «Даня» победила на международном кинофестивале «Лампа», взяла главный приз в своей категории, чему я очень рад. Возможно, из нее вырастет полный метр, сейчас пишется сценарий. Это такая крепкая драма.

А что касается «Ангела» - если бы Саша Петров попросил сняться в полном метре, я бы снялся! Попросил бы сняться в сериале – я бы тоже согласился. Мы крепко и тепло дружим, помогаем друг другу, и Саша мне тоже никогда не отказывает. Это такой сугубо дружеский контент, когда Саша мне предложил роль, я даже сценарий не читал – только потом уже попросил его. Уверен, что так же сделал и Ваня Янковский.

- В Пермь сейчас часто приезжаете? Кажется, карантин в регионах проводить удобнее. Пользовались этим лайфхаком?

- Нет, не пользовался. Приезжаю в Пермь сугубо для работы, здесь у меня практически никого не осталось – родителей я давно перевез, ровесники и коллеги в Москве. Поэтому, когда я приезжаю в Пермь, я живу в отеле. А сам я живу за городом, в Подмосковье, и мне хватает моего собственного дома, чтобы переживать карантин. Но в целом, конечно, пересиживать пандемию в регионах неплохой лайфхак, ведь поспокойнее.

- Расскажите о своем режиссерском дебюте - фильме "Нормальный только я". Вы сами писали сценарий? Легко ли вам было совмещать роль актера и режиссера?

- Да, сценарий я писал сам с моим партнером по кинокомпании «Проспект Мира» Михаилом Шулятьевым. Позже он написал сценарий «Многотрудная жизнь Ивана Семенова», который мы снимали в Перми, это тоже полный метр, причем детский. По нашим прогнозам, его покажут в апреле будущего года.

С фильмом «Нормальный только я» было тяжело. Я пробовал себя как режиссера, и продолжаю пробовать. Быть при этом в кадре сложно, и я уже говорил в интервью, что такую ошибку я больше не повторю. Для кого-то это и не ошибка, у того же Дани Козловского неплохо получается. Но я больше не хочу бегать и смотреть, как снят кадр, сам с собой работать… Мне легче работать с другими артистами. Хотя в «Иване Семенове» я себя тоже снял, только в небольшом эпизоде, по примеру Эльдара Рязанова. Тащить главную роль в своем же фильме тяжело, и, если честно, не особо нужно – по крайней мере, лично мне.

- Как вам пришла идея снять фильм на такую сложную социальную тему, да еще и показать ее через призму юмора? Как думаете, вы с этой задачей справились?

- Задача сложная, но я давно работаю с детьми, хорошо их знаю и люблю, как и они меня. Поэтому именно с детьми мне не было сложно. Тема, конечно, непростая для нашей страны, для мира, но призма юмора – одна из самых благоприятных. Русский человек понимает гораздо быстрее именно через призму юмора, она нам более близка, чем драма. Например, фильм «Осенний марафон» комедийный, но это очень тонкая комедийная история. Я бы хотел снимать такие фильмы, как «Гараж», «Москва слезам не верит»… Там есть юмор, но при этом есть и лирика, есть беда, проблема. Надеюсь, что я с задачей справился, это оценит зритель. Но я, когда посмотрел фильм, не сильно разочаровался! Я собой не могу быть доволен на сто процентов, но этот фильм был мне приятен. Дебютантские ошибки, конечно, допущены, но я ведь дебютант, и без ошибок было бы скучно, как сказал настоящий мэтр Олег Лукичев – оператор, который снимал со мной это кино.

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