«Главное – это желание и целеустремленность»: секреты первой вице-мисс «Россиянка-2021» из Казани

Милена Воронова (Гущина) из Казани стала первой вице-мисс «Россиянка-2021». Фото: Из личного архива героя публикации

В Москве прошел конкурс красоты «Мисс Россиянка-2021», финалисткой которого стала уроженка Казани Милена Воронова (Гущина). Она достойно представила Татарстан и получила титул первая вице-мисс «Россиянка-2021». «Комсомолка» пообщалась с красавицей и узнала у нее о том, как проходил конкурс; какого было представлять Казань, и что она считает своим главным стимулом для победы.

«МЕЧТАЛА С ДЕТСТВА»

По образованию Милена – информатик-экономист. Она училась в Казани, а с недавнего времени живет в Москве и работает региональным менеджером в крупной компании. Милена рассказывает, что всегда мечтала принять участие в конкурсе красоты, но сделать это получилось только сейчас.

– С детства хотела поучаствовать в подобном конкурсе, но мне никак не хватало времени: учеба, работа, потом семья. Мечта всегда уходила на второй план, но совсем недавно я наткнулась на объявление о том, что идет кастинг на конкурс красоты, и просто решила попробовать. К моему большому счастью и удивлению, все получилось, – рассказывает первая вице-мисс «Россиянка-2021».

Но все было все же не так просто. Как выяснила «Комсомолка», чтобы стать финалисткой, Милене прошлось пройти немало испытаний. Сначала она выслала организаторам конкурса анкету с рассказом о себе и свои фотографии; потом принимала участие в отборочных турах, где также доказывала, что именно она достойна победы; потом было несколько этапов, где пришлось соревноваться с другими девушками. Также за время участия в конкурсе Милена принимала участие в мастер-классах и образовательных программах.Все это, в итоге, считает красавица, и помогло ей получить заветный титул.

– Все было очень интересно и классно, среди участниц была дружеская и поддерживающая атмосфера. У нас было много уроков, например, дефиле, актерское мастерство, фотопозирование, хореография. Именно это все и помогло мне раскрыть в себе новые таланты и получить титул, – вспоминает Милена.

«ВЕРИТЬ СЕБЯ И НЕ БОЯТЬСЯ ПЕРЕМЕН»

Во время участия в конкурсе Милена смогла проверить себя на прочность и выработать свой секрет успеха.

– Проходя этапы конкурса, ты становишься еще более увереннее в себе и понимаешь, что можешь очень многое. Это хорошая проверка на собственную прочность и стойкость. На мой взгляд, секрет победы в том, чтобы верить в свою мечту, не бояться перемен в жизни и стремиться к заветной цели, – говорит первая вице-мисс «Россиянка-2021».

Во время участия в конкурсе самой большой поддержкой и опорой для Милены стала именно ее семья.

Во время участия в конкурсе самой большой поддержкой и опорой для девушки стала ее семья. Фото: Предоставлено героем публикации

– Мои близкие всегда поддерживали меня и заряжали позитивными эмоциями. Я очень люблю свою семью. Меня вдохновляют новые свершения и поддержка семьи, благодаря этому я всегда иду вперед. Счастье для меня заключается именно в этом: здоровье близких, гармония и баланс души, – говорит Милена.

По ее словам, каждый день начинается с улыбки сына. После, по планам – завтрак, занятия спортом, домашние дела, прогулки с ребенком, вечером вся семья собирается за вкусным ужином. По выходным – активности, поездки на природу и путешествия в новые места.

«МЕЧТАЮ ОТПРАВИТЬСЯ В КРУГОСВЕТКУ»

В свободное время Милена. кстати, не только ходит на спортивные тренировки, но и увлекается выпечкой необычных тортов. По ее словам, она любит вкусно поесть, но следит за собой – предпочитает только правильную и качественную пищу. В ближайшее время она хотела бы посвятить себя изучению стран, больших и маленьких городов, а также необычных мест.

В свободное время Милена занимается воспитанием сына, ходит на спортивные тренировки, саморазвивается и увлекается выпечкой красивых и необычных тортов. Фото: Предоставлено героем публикации

– В будущем я бы очень хотела объехать весь мир, отправиться в кругосветное путешествие, чтобы увидеть своими глазами все страны. Еще мне интересно попробовать себя в качестве ведущей. Главное – не останавливаться и стремиться вперед, – поделилась с «Комсомолкой» Милена Воронова (Гущина).